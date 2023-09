Uomini e Donne, Beatriz “già sgamata”: subbuglio fuori dallo studio

La corteggiatrice Beatriz di Uomini e Donne non ha realmente colpito tutti, almeno non i telespettatori. Sono tanti coloro che ammettono di non essere totalmente convinti del suo atteggiamento. C’è chi ritiene che, in realtà, stia apparendo come una persona falsa con i suoi modi di fare. La maggior parte del pubblico ritiene, infatti, di averla sgamata, a differenza dei due tronisti.

Le polemiche iniziano in particolare con la puntata di oggi, quando Maria De Filippi fa sedere al centro studio Brando e Cristian. Si scopre subito che il secondo, dopo la scorsa registrazione, ha raggiunto Beatriz in camerino per dimostrarle il suo interesse. Questo perché la corteggiatrice era uscita in esterna solo con Brando.

Con il suo fare angelico, la corteggiatrice parla dolcemente al tronista, quasi ammaliandolo. “Non farmi del male, perché non lo sopporterei”, dichiara guardandolo negli occhi nel camerino, nel corso della clip che Maria manda in onda. I due appaiono subito complici e in sintonia, tanto che in studio Brando lo fa notare, quasi come se fosse già geloso del loro rapporto.

Intanto, Cristian ammette di essere davvero interessato a Beatriz, anche per la storia che ha raccontato a UeD durante la prima esterna con Brando. “Sul fatto della storia va bene, ma sono anche altro”, afferma ancora dolcemente la corteggiatrice. Tale affermazione infastidisce i telespettatori, in quanto è stata proprio lei in realtà a presentarsi con la sua drammatica storia, conquistando anche Maria De Filippi.

Gianni Sperti, a questo punto, ribadisce di essere rimasto anche lui colpito: “Non è la storia in sé, ma è come ti poni. Hai colpito anche me”. Eppure il pensiero che c’è in studio su Beatriz non corrisponde per nulla a ciò che pensa la maggior parte del pubblico. Come è possibile notare su Twitter, sono tantissimi i telespettatori che non si fidano per nulla di lei.

Al contrario, Valeria è piaciuta molto al pubblico. La corteggiatrice, che ha detta di Maria somiglia molto a Emma Marrone, è uscita in esterna con Brando. Quest’ultimo, però, ha deciso di chiudere già la loro conoscenza.

Amica pure tu sei furba, molto furba.

E t'abbiamo già sgamata.#uominiedonne — wawa (@wawalovestrash) September 20, 2023

“Non sono solo la mia storia” ed è la prima cosa che raccontano #uominiedonne pic.twitter.com/CggUKANHvL — Rebbi???? (@macheenesoo_) September 20, 2023

no per favore che cringe non ce la faccio più #uominiedonne pic.twitter.com/ct1REExitq — chiars (@blackbvauty) September 20, 2023

A me sta corteggiatrice non piace proprio mi sa proprio di preparato #uominiedonne pic.twitter.com/6CrYK0xeTF — layla????alser era (@itslaranotlayla) September 20, 2023

Uomini e Donne: Gemma e Marcello, lui non convince

La conoscenza tra Gemma Galgani e il nuovo e giovane cavaliere Marcello sta andando avanti. Ma in pochi credono che l’uomo sia davvero interessato alla dama torinese. Interviene Ida Platano, ospite in studio con Alessandro Vicinanza, che ammette di non fidarsi per nulla di Marcello. Dello stesso pensiero è Tina Cipollari, che cerca persino di proteggere Gemma: “Questo non vuol dire che tu hai il diritto di usarla”.

Intanto, il cavaliere definisce la dama torinese “una mangiauomini”, lasciandosi andare a varie dichiarazioni piccanti. Al contrario degli altri presenti in studio che sono titubanti, Maria chiede ai due opinionisti di evitare di accanirsi così tanto: “Cerchiamo di non uccidere l’entusiasmo di Gemma, è una donna grande e vaccinata”.

Tina, però, non è d’accordo: “Siccome io conosco lei, che sicuramente sta già creando il suo castello…”. Nonostante gli avvertimenti, come al solito, Gemma va dritta per la sua strada, non cambiando in nessun modo idea.