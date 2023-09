UeD, delirio in studio: “Chiamo il 118”. Maria ha già una “prediletta”

Ci pensa sempre Tina Cipollari a tenere alto l’interesse del pubblico durante le puntate di Uomini e Donne. Anche oggi l’opinionista si è lasciata andare a un momento di delirio nello studio di Canale 5, con Elio. Impossibile per i telespettatori più affezionati al dating show di Maria De Filippi dimenticare i loro scontri durante la passata edizione. Alla fine il cavaliere è tornato a far parte del parterre nonostante tutto e non ha denunciato Tina, come pensava di fare mesi fa.

Ed ecco che si è acceso uno dei primi litigi di questa edizione quando Tina ha annunciato il suo momento della merenda: “Devo mangiare più volte al giorno”. Hanno fatto entrare dei cannoli con la ricotta, che la Cipollari ha iniziato a offrire al pubblico presente. Maria ha fatto subito notare a Elio che si trattava di un dispettuccio per lui, in quanto ormai tutti sanno che non riesce a stare vicino a chi mangia la ricotta a causa di un problema vissuto da bambino.

Gli animi si sono accesi quando Tina nello studio di Uomini e Donne ha raccontato di aver dovuto negare il saluto a Elio, poco prima: “I buffoni stanno bene a casa loro. Dopo che abbiamo parlato di denunce e di tutto e di più, mi viene a chiedere di stringergli la mano”. Da qui è partita una lunga discussione, tra offese e accuse reciproche, che hanno ricordato quanto accadeva lo scorso anno.

A un certo punto, addirittura, la Cipollari ha tuonato: “Voglio chiamare il 118, adesso!”. La scena sta facendo il giro dei social network, come nuova perla di Tina, la quale è stata definita da Elio una “cretina”.

Uomini e Donne: Beatriz ha già conquistato Maria De Filippi

Di una cosa sono certi tanti telespettatori dopo la puntata di oggi: la corteggiatrice Beatriz ha già conquistato Maria. La padrona di casa ha chiamato al centro studio i due tronisti Brando e Cristian. Dopo di che, è scesa la ragazza, a cui la conduttrice ha subito chiesto se fosse agitata. Non solo, Queen Mary ha tentato di rassicurarla, anticipando ai presenti che ha raccontato la sua storia in esterna, molto forte.

De Filippi ha assicurato a Beatriz che nessuno la giudicherà per le scelte che ha preso nella sua vita, mostrandosi comprensiva nei suoi confronti. Ed ecco che è andata in onda l’esterna sua e di Brando. Al tronista, al loro primo incontro, la corteggiatrice ha raccontato che sua madre è morta circa un anno fa. Non si vedevano da tempo e la donna ha chiesto di poterla incontrare almeno prima di morire.

Beatriz non ha voluto vedere sua mamma e l’ha confessato in lacrime, di fronte alle telecamere: “È una persona che è sparita”. Non è passato inosservato il gesto di Maria, che si è alzata e ha portato una bottiglietta d’acqua alla corteggiatrice. Anche Gianni Sperti ha mostrato tutta la sua simpatia nei confronti della corteggiatrice e la sua emozione per la storia raccontata.

Proprio Beatriz sta dando del filo da torcere a Brando e Cristian. Le anticipazioni delle nuove registrazioni fanno sapere che la corteggiatrice è indecisa e si trova attualmente tra i due tronisti. Questo dettaglio sta, però, infastidendo non poco sia Brando che Cristian.

Ciro diverte tutti a UeD, Roberta rifiuta Antonio

La puntata è iniziata con Ciro e Maria Teresa, due nuovi partecipanti del Trono Over anziani. Tra loro si è già conclusa la conoscenza, in quanto lei ha ammesso di voler a fianco un uomo a cui piaccia andare a ballare. Un momento divertente e simpatico, poiché Ciro si è lasciato andare raccontando la sua vita. Alla fine Maria l’ha dovuto interrompere per andare avanti con la puntata, chiedendogli dolcemente di tornare a sedere al suo posto.

Subito dopo, la conduttrice ha fatto scendere in studio un uomo, Antonio M., che ha chiamato la redazione per conoscere Roberta Di Padua. Quest’ultima, però, non è rimasta colpita e quindi ha deciso di non tenerlo. Gianni Sperti è rimasto deluso da questa sua decisione, tanto che ha chiesto alle altre dame di dire la loro. Inizialmente non si è fatta avanti nessuna di loro e l’opinionista si è scaldato: “Tutte voi simil Sharon Stone chi state aspettando? Tom Cruise?”.

Gemma Galgani ha ammesso di essere rimasta colpita dal fatto che era molto emozionato e poi è intervenuta Emanuela. Quest’ultima ha ammesso di trovare Antonio un bell’uomo. Così Maria ha chiesto al ragazzo di restare per Emanuela e lui ha accettato.