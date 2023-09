UeD anticipazioni: una segnalazione scuote lo studio, primi baci

I protagonisti del Trono Over e del Trono Classico sono tornati in studio, oggi pomeriggio, per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ci sono tante novità sui percorsi di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. Come riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, è stata una registrazione all’insegna dei baci, ma anche delle segnalazioni. Infatti, ne è arrivata una che ha animato lo studio e riguarda Carlo, il corteggiatore di Manuela Carriero.

La segnalazione è uscita fuori in questi giorni e si è fatta sempre più forte nelle ultime ore, tanto che ne hanno parlato in studio. Una donna ha svelato a Gemma Palagi, che riporta spesso indiscrezioni legate al dating show di Maria De Filippi, di conoscere la mamma di Carlo. Questa signora avrebbe scoperto che il corteggiatore non sarebbe per nulla interessato alla Carriero. Il suo unico obiettivo sarebbe quello di ottenere visibilità e un posto nel mondo dello spettacolo.

Secondo le anticipazioni di UeD, si è parlato della questione nel corso della nuova registrazione e Tina Cipollari si è schierata dalla parte di Carlo, difendendolo. L’opinionista non ha creduto alla segnalazione, sostenuta da Gianni Sperti. Presente in studio, il corteggiatore si è arrabbiato quando ha notato che Manuela era alterata. “Ha creato un po’ di caos”, si legge. Dopo varie discussioni, alla fine Manuela e Carlo si sono riappacificati ballando insieme.

Per il momento la Carriero ha deciso di tenere solo tre corteggiatori, ovvero Michele, Carlo e Damiano. Brando, invece, ha portato in esterna solo Raffaella. Beatriz non ha preso bene questa sua decisione e continua a restare alla corte di entrambi i tronisti. Cristian, infatti, ha deciso di tenere anche lei e Valentina, dopo essere uscito con Valeria. Inoltre, nel corso di questa nuova registrazione, i due tronisti hanno chiesto di far scendere altre corteggiatrici.

Anticipazioni Uomini e Donne: baci per Gemma e Aurora

Dopo l’accesa discussione che hanno avuto in studio, sia Gemma Galgani che Aurora Tropea hanno dato i loro primi baci di questa stagione. La dama torinese ha baciato Maurizio, il quale ha anticipato che sarebbe tornato a casa, a Livorno, dopo la registrazione. Così Tina Cipollari ha consigliato a Gemma di seguirlo.

Per Aurora il percorso sta andando sempre meglio. La Tropea ha baciato Marco, il quale nei giorni scorsi era uscito con tre dame, tra cui Roberta Di Padua. Ebbene Aurora e il cavaliere si sono dati addirittura l’esclusiva. Entrambi hanno deciso di non far scendere altre persone che vorrebbero conoscerli.