Uomini e Donne, Maria leale: ecco la sentenza su Aurora e Gemma

A Uomini e Donne continua a tenere acceso l’interesse del pubblico di Canale 5 Gemma Galgani, che con la sua esterna con Maurizio offre nuovi colpi di scena. Maria De Filippi le chiede di sedere al centro studio e poi manda in onda il filmato in cui la dama torinese, durante la loro uscita, si è buttata in piscina con tutti i vestiti. Non solo, Gemma si è anche lasciata andare a varie allusioni spinte, che portano oggi in studio i due opinionisti ad attaccarla. Gianni Sperti fa notare, tra i commenti negativi di Tina Cipollari, che durante la passata edizione la Galgani ha spesso criticato Silvio per le sue allusioni spinte.

Ora a farle è proprio lei e questo infastidisce l’opinionista, appoggiato ovviamente dalla sua collega. Maurizio difende la dama torinese, affermando che è stata provocante “nel limite dell’accettabile”. “Mi incuriosisce, lo posso dire? Gemma ti basta?”, dichiara il cavaliere. Lei appare già abbastanza presa dall’uomo, che in realtà non convince molto i presenti in studio e il pubblico. A questo punto, Maria prende la parola per tornare a parlare dell’argomento che ieri ha causato delle tensioni in studio, rivolgendosi ad Aurora Tropea:

“Aurora, ho fatto controllare ai ragazzi di Witty, per vedere se era riconducibile al tuo profilo. Mi hanno detto che non è possibile affermare che lei ha postato quella foto, in quanto quella immagine vicina può averla messa qualcuno. Quindi non si può dire che l’ha fatto e neanche che non l’ha fatto. Bisogna dire la verità: non si può dire che è stata lei”

Questa la sentenza di Maria sull’immagine che Aurora avrebbe condiviso per insultare, questa estate, Gemma sui social network. Nonostante non ci siano prove effettive di questo, Gianni resta convinto che sia stata lei a creare questa foto per offendere la Galgani pubblicamente. Dopo aver fatto entrare i tronisti, De Filippi concentra ancora l’attenzione sulla dama torinese, che ha fatto un’esterna anche con Tony. Gemma decide di chiudere la loro conoscenza, scatenando nuovi attacchi.

Gianni la accusa di essere concentrata sull’approccio fisico, anziché su aspetti più profondi. Interviene anche Barbara De Santi, la quale sostiene il pensiero di Sperti, sottolineando i problemi che Gemma diceva di avere con Silvio nella passata edizione. Maurizio continua, invece, a prendere le difese della Galgani, facendo presente che la loro esterna è stata divertente e non volgare.

Fanno ritorno in studio Lavinia Mauro e Alessio Corvino. La coppia, l’unica della passata edizione ancora in piedi, ha fatto sognare i fan nei mesi scorsi e oggi conferma di essere innamorata e felice. Lui ironizza sui difetti di Lavinia, accusandola di essere “tirchia”, appoggiato da Maria. L’ex tronista, inoltre, mostra l’anello di fidanzamento che Alessio le ha regalato, per rendere ufficiale il loro amore.

La puntata di oggi va avanti con Manuela Carriero, che ha fatto un’esterna con Michele. Quest’ultimo appare come un ragazzo alla mano, con la battuta pronta, e piace molto alla tronista.