Uomini e Donne, trash e caos: Gianni “scimmione”, ira di Maria

Caos e trash a Uomini e Donne. Durante la puntata del 14 settembre, nello studio è scoppiato un putiferio. Protagonisti, tanto per cambiare, Aurora Tropea, Gemma Galgani e Gianni Sperti. Ad un certo punto Maria De Filippi, stufa di una serie di teatrini ridicoli, è sbroccata con le due dame, alzando la voce e stroncandole in modo netto e deciso.

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la Galgani ha accusato Aurora di aver condiviso su Instagram un post “vergognoso” di un utente. Il post non è stato mostrato, ma si è compreso che a Gemma è stato dato della “poco di buono”. La Tropea si è detta d’accordo sul fatto che il post fosse “vergognoso”, assicurando però che lei non avesse nulla a che fare con quel messaggio. Sperti ha fatto alcune ‘indagini’ sbugiardando Aurora e sostenendo che sì, quel post contro Gemma lo aveva condiviso proprio lei. Apriti o cielo!

“Mi difendo dalle vostre calunnie. Gianni, io ti querelo, ti denuncio. Se mi calunni ti porto in tribunale”, ha tuonato Aurora. “Parla di una donna, Gemma, come una poco di buono è vergognoso”, la replica di Sperti. Per un quarto d’ora ci sono stati scambi di accuse durissime. In aggiunta è stato mostrato anche un video in cui si sono viste Gemma e Aurora litigare nel dietro le quinte di UeD (il fatto si è svolto al termine della precedente registrazione).

Maria De Filippi, stanca di cotanto trash, ha perso la pazienza. “Sono 16 minuti e 18 secondi che state parlando di queste cose, di questo argomento, pensa quanto sono stufa io”, ha chiosato la conduttrice. Aurora ha risposto per le rime: “E allora perché permetti tutto questo?”. In Maria è montata la rabbia ed ha alzato la voce: “Perché tu non fai altro che fare ciò (il teatrino, ndr), pure lei, Gemma. Voi avete un’attrattiva pazzesca per le telecamere, altrimenti la chiamavi al telefono e non vi fermavate a litigare davanti alle telecamere dietro le quinte”.

“Tu fai i teatrini e poi dici agli altri che fanno i teatrini”, ha aggiunto Gianni Sperti. Finita qui? Manco per idea. La Tropea, invitata da Maria, ha lasciato lo studio per farsi spiegare da uno degli esperti social della redazione cosa è potuto accadere a proposito della Story Instagram in cui Gemma è stata definita una “poco di buono”. Prima di congedarsi, però, ha lanciato un pesante sfottò a Sperti: “Ma stai zitto scimmione“.

“Ecco, scimmione mi mancava”, ha commentato l’opinionista sorridendo. “Ora chiamo gli animalisti”, la chiosa di Tina Cipollari che ha fatto scoppiare diverse risate in studio. Fine del teatrino. In cotanto trash sorge una domanda: perché il Grande Fratello è stato di fatto “commissariato” da Mediaset mentre a Uomini e Donne tutto è concesso?