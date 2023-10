UeD anticipazioni 7/10/23: Trono Classico, clamorosa eliminazione

Registrazione di tre ore conclusa: a Uomini e Donne non ci si ferma neppure nel weekend. D’altra parte Maria De Filippi è nota per essere una stacanovista. Ebbene? Cosa è vedremo in onda nei prossimi giorni? Come riferito dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, fuochi d’artificio al Trono Classico, con Manuela Carriero che ha optato per una scelta tanto drastica quanto inaspettata.

Anticipazioni Trono Classico di sabato 7 ottobre 2023

La tronista, ex volto di Temptation Island, ha fatto fuori il corteggiatore Michele dopo averlo portato in esterna. Peccato che lui non si sia divertito granché. Anzi ha attaccato la donna, sostenendo che sia moscia e che assume spesso atteggiamenti non proprio cordiali, oltre a dire che dorme.

Ovviamente l’argomento è stato assai dibattuto in studio dove tutti sono intervenuti per far ragionare la Carriero. Morale della favola? Lei ha deciso di eliminare Michele ed ha scelto di uscire in esterna con Carlo. Come è andata? Niente di particolare, solo degli abbracci.

A corteggiare Manuela è sceso un nuovo corteggiatore di nome Tommaso.

Per quel che riguarda Cristian, ha fatto un’esterna con due ragazze: Valeria e Valentina. Ha baciato entrambe. Per questo si è innescata una discussione: grida, urla, e schiamazzi, con le giovani che hanno fatto un po’ di pollaio. Amen.

Anticipazioni Trono Over di sabato 7 ottobre 2023

Gemma e Maurizio hanno messo fine alla loro conoscenza. A fare un passo indietro è stato lui a causa delle lamentele di lei. La Galgani non l’ha presa un granché bene, anzi ci è rimasta molto male. Tina Cipollari ha insistito per un chiarimento. Gemma avrebbe voluto uscirci ancora. Da qui un dialogo svoltosi dietro le quinte del programma.

Roberta ed Ermes sono andati a centro studio. Lei si è lamentata del fatto che i ragazzi non si danno molto da fare. Marco era uscito con lei ed è emersa una discussione in quanto lui ha spiegato di essersi sentito oppresso. Roberta ha perso le staffe ed ha mostrato i messaggi.

Da segnalare inoltre il ritorno di Marcello Messina, già presente nella precedente registrazione in studio. Baci tra Silvio e Donatella durante i balli.