UeD anticipazioni: crisi, dissidi e Gemma apre gli occhi. Tronisti out

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne parlano di una registrazione molto breve, interamente concentrata sul Trono Over e sulle rotture. I riflettori si sono riaccesi questo pomeriggio nello studio di Canale 5 senza la presenza dei tronisti. Pare che i corteggiatori abbiano preso parte alla registrazione, mentre tra le corteggiatrici era presente solo Virginia. Non si sa perché questa registrazione sia durata così poco, ma questo è ciò che riporta in esclusiva Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

L’esperto di anticipazioni e gossip legati al noto dating show di Maria De Filippi fa sapere che Brando, Christian e Manuela non sono entrati in studio. Probabilmente non hanno fatto in tempo, proprio perché la registrazione è durata solo due ore. Domani, giornata in cui dovrebbero essere registrate altre puntata, ci sarà modo sicuramente di recuperare. Intanto, a tenere attivo lo studio ci hanno pensato gli Over, ovvero le dame e i cavalieri.

Gran parte della registrazione, stando alle anticipazioni di UeD, è stata incentrata soprattutto su Gemma Galgani e Maurizio. Come molti già avevano previsto, la dama torinese si è ritrovata ad affrontare la verità. Tanti telespettatori e Gianni Sperti hanno sempre messo in dubbio l’interesse di Maurizio nei confronti di Gemma. Anche le altre dame hanno tentato di aprirle gli occhi, ma lei ha continuato a sognare.

Questi sospetti sono nati perché lo stesso cavaliere ha più volte dichiarato di non essere pronto a baciare la Galgani. Dopo diverse settimane, Maurizio non è tutt’ora riuscito a lasciarsi andare con la dama torinese. Ormai la conoscenza dura da un bel po’ di tempo e, dunque, questo suo indietreggiare sembra confermare i dubbi sul suo conto.

Tra Gemma e Maurizio non è ancora scattato alcun bacio. La storica dama del Trono Over si è finalmente lamentata di questo. Nuovamente il cavaliere ha spiegato di essere consapevole che la conoscenza è andata avanti, ma non riesce ancora ad andare oltre. Pertanto, Maurizio ammette che non è scattato quel qualcosa in più in lui.

Questo finale era stato previsto da molti e a Gemma, che è sempre apparsa irremovibile sulla questione, ora tocca solo farsene una ragione. Non si sa se la conoscenza sia giunta definitivamente al termine. Di sicuro lui ha confermato di non essere disposto ad andare oltre con la Galgani, il che va a spiegare molte cose.

Uomini e Donne anticipazioni: Alessio chiude con Claudia

I dissidi nati tra Gemma e Maurizio non sono gli unici ad aver occupato la registrazione di oggi pomeriggio. Restando sempre tra i protagonisti del Trono Over, Alessio ha chiuso la conoscenza con Claudia “perché lei non l’ha voluto baciare”. Anche in questo caso si parte da problemi legati al bacio. Alessio non sta raccogliendo commenti positivi tra i telespettatori e in studio.

In questa edizione il cavaliere appare propenso ad agire come meglio crede, non mettendosi particolari limiti. Questo ha infastidito sempre le dame che lo stanno frequentando. Ha baciato sia Barbara De Santi che Claudia, cosa che ha innervosito entrambe. Ora Claudia ha deciso di mettere dei paletti, a quanto pare, che hanno portato a una crisi tra loro.

La conoscenza di Alessio e Claudia è giunta al capolinea in modo definitivo? Bisognerà attendere le prossime registrazioni per avere una conferma.