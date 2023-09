UeD perché Gemma è irrecuperabile. Caso Armando: è innominato

Gemma Galgani a Uomini e Donne se le va proprio a cercare, questo è poco ma sicuro. La nuova puntata del 22 settembre 2023 prende inizio proprio con la dama torinese che si ritrova al centro studio con Maurizio, il cavaliere che sta conoscendo, più giovane di lei. Sono tutti sicuri che l’uomo non sia davvero interessato a Gemma. Tante cose non tornano, forse troppe, e lui non sembra sprecarsi più di tanto per far cambiare idea ai presenti in studio e al pubblico.

Anzi, il suo atteggiamento continua a essere una conferma del fatto che Gemma potrebbe essere caduta nell’ennesimo inganno. Tina Cipollari e Gianni Sperti tentano di far ragionare la Galgani, convinti che Maurizio la stia sfruttando per avere visibilità. Intervengono varie dame, tra cui anche Barbara De Santi, per aprire gli occhi alla dama torinese. Ma nulla da fare: ancora una volta Gemma sembra volersi prendere una bella delusione, a meno che non sia consapevole del palo che sta per prendere.

Sorge il sospetto che la Galgani a Uomini e Donne sia più che consapevole di essere usata dai giovani cavalieri con cui inizia questo tipo di conoscenze. Semplicemente potrebbe scegliere di godersi il momento senza pensare al risultato. Eppure che la fregatura sia dietro l’angolo sembra un fatto certo se si pensa all’atteggiamento tenuto da Maurizio.

Lui continua, tra l’altro, a far notare che non è stato lui a contattare Gemma, bensì ci ha pensato lei a chiedergli il numero. Ma questa è una spiegazione che poco piace alla stessa Galgani, che gli chiede di non usare più questo scudo. Dello stesso avviso è Gianni, il quale è convinto che un’altra donna l’avrebbe mandato a quel paese.

Intanto, Gemma cerca rassicurazioni e chiede a Maurizio di essere più presente. Infatti, si sentono molto poco e non si vedono quasi mai, per via degli impegni lavorativi di lui. E già questo fa pensare. “Gemma tu hai bisogno di un sostegno, da ora in poi farai degli incontri protetti”, tuona Tina, che non vuole attaccarla, bensì la sua intenzione è quella di metterla in guardia su Maurizio.

Ma ormai Gemma è irrecuperabile e questa è una certezza per molti telespettatori. Inutile stare a dirle di prestare attenzione a certi dettagli, lei va sempre dritta per la sua strada e ogni anno è sempre peggio. Tina ironizza sulla situazione preparando i biglietti e la valigia, con indumenti intimi, per permettere alla Galgani di seguire Maurizio a Cagliari, in Sardegna. Lui, però, garantisce che ceneranno insieme, ma prenderà due stanze separate in hotel, notizia che delude la dama.

Uomini e Donne: Aurora Tropea sotto accusa, che fine ha fatto Armando?

I toni si alzano quando al centro studio arriva Marco, il quale sta conoscendo Aurora Tropea, Claudia e Roberta Di Padua. Quest’ultima si tira indietro, in quanto è convinta che tra loro non sia nata attrazione. A generare polemiche è Aurora, che si è presentata nel camerino di lui per fargli una dolce e romantica sorpresa.

Lui, come si vede nella clip che va in onda, appare abbastanza imbarazzato e non poi così entusiasta. Dopo di che, racconta in studio di aver iniziato a pensare che Claudia sia una ragazzina che da adolescente l’aveva colpito, per via di alcune coincidenze. L’attenzione torna su Aurora e sul fatto che Gianni dubita di lei.

Dopo solo qualche giorno di conoscenza, Sperti trova strano che la Tropea si lasci andare a questi forti gesti. Anche Roberta è della stessa opinione, tanto che consiglia a Marco di stare attento a questo tipo di atteggiamento, convinta che Aurora finga di essere una persona dolce. “Solo tu fai qualcosa contro la violenza sulle donne e per gli animali, solo tu! Le cose si fanno in silenzio”, tuona la Di Padua.

Non solo, la dama di Cassino chiede alla Tropea di evitare di parlare di violenza verbale quando accusa Gianni. Roberta assicura di sapere cosa significa ricevere violenza da parte di un uomo e questa accusa di Aurora andrebbe a colpire tutte le donne che subiscono davvero violenza fisica o verbale. Ed ecco che Gianni avverte: “Se ti permetti ancora di dire che faccio violenza verbale io ti denuncio”.

Non solo, Sperti cita Armando Incarnato, senza fare il suo nome esplicitamente. La nuova edizione del dating show di Maria De Filippi è iniziata senza il cavaliere napoletano, un dettaglio che ancora oggi sta facendo parlare e insospettisce. “Ora non c’è quella persona e ti sfoghi con me? Ora basta Aurora! Basta!”, afferma furioso Gianni, rivolgendosi ad Aurora e riferendosi ad Armando, appunto.

Infatti, il cavaliere napoletano ha sempre discusso con la Tropea in studio. In particolare, durante la scorsa edizione c’è stata tra loro una fortissima lite in studio. Oggi, però, nessuno fa il nome di Armando. Gianni lo definisce “persona”, ma a tutti è chiaro che si sta riferendo a Incarnato, con cui lui stesso ha dato vita ad accesissimi scontri.