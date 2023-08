UeD news, Manuela tronista: Punzo reagisce. Il giallo su Armando

Sembra proprio che per Uomini e Donne sia arrivato il momento della svolta. Le anticipazioni hanno segnalato le rumorose assenze in studio di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Inoltre, sono stati presentati i tre nuovi tronisti e tra questi c’è un volto già noto per il pubblico di Canale 5, Manuela Carriero. Ed ecco che il suo ex fidanzato, Luciano Punzo, ha rivelato ai fan cosa pensa di questa sua scelta.

Una bella opportunità quella che Maria De Filippi ha concesso all’ex volto di Temptation Island. Aveva preso parte al reality delle tentazioni con quello che era il suo fidanzato da anni, Stefano Sirena. Manuela nel villaggio delle fidanzate aveva conquistato il pubblico di Canale 5 e si era resa protagonista di un falò di confronto molto acceso. Infatti, i telespettatori non dimenticano il famoso schiaffo dato a Stefano sul tronco, prima di decidere di abbandonare il reality separati.

Dopo questa esperienza, la Carriero ha continuato la sua frequentazione con Luciano Punzo, approdato nel programma come tentatore. Quest’ultimo ha poi preso parte al Grande Fratello Vip 7 e poco prima ha annunciato la fine della sua relazione con Manuela. Cosa pensa oggi del fatto che la Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne? Ebbene Luciano non può che essere felice per lei.

Dopo aver ricevuto diverse domande da parte dei fan, in cerca di una sua reazione, Punzo si è esposto con il suo profilo Instagram. Sulla piattaforma social, l’ex tentatore ed ex gieffino ha ammesso: “Sono davvero contento per lei, le auguro di fare un bellissimo percorso e di trovare tutto ciò che lei desidera”. Dunque, nessun rancore nei confronti di Manuela, anzi le augura il meglio per questa sua nuova esperienza sul Trono.

Uomini e Donne anticipazioni, Armando Incarnato è andato via?

La fine di un’era? C’è chi, dopo aver compreso le linee anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi, ha ipotizzato in questi mesi l’assenza di Armando Incarnato nella nuova edizione. E c’è anche chi ha chiesto a gran voce, approfittando dei cambiamenti sulle reti Mediaset, di eliminare questo ‘personaggio’ dal parterre del Trono Over. Tra questi anche l’ex dama Pamela Barretta, che non ha un bel ricordo di lui.

Nonostante tutto, molti telespettatori hanno dato per certo che Armando sarebbe stato presente nella prima registrazione di questa edizione, avvenuta ieri. Invece, le anticipazioni hanno riportato che sia Incarnato che Riccardo Guarnieri non erano presenti in studio. È nata l’ipotesi che i due cavalieri si trovassero dietro le quinte e non avessero fatto in tempo a entrare.

Ma sembra proprio che Armando abbia lasciato Uomini e Donne. Proprio in queste ore, chi ha dato le anticipazioni ha ricevuto una segnalazione al riguardo. Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo legato al dating show, ha riportato l’indiscrezione di un telespettatore:

“Ho incontrato questa estate Armando e, tra una parola e l’altra, mi ha detto che non avrebbe più partecipato. Ora aspettiamo la prossima registrazione. Però ti posso dire che mi sembrava abbastanza convinto. Come faremo senza il “so tutto” Armando”

Lorenzo Pugnaloni ha fatto, però, notare che Incarnato aveva smentito il gossip che lo vedeva fuori dal programma per le linee anti-trash imposte da Pier Silvio. Lo stesso cavaliere aveva dichiarato: “Rimango in vacanza quanto voglio”.

In effetti, sarà strano per il pubblico di Canale 5 assistere alle puntate senza la presenza del cavaliere napoletano. C’è chi gioisce, in quanto Incarnato non è mai stato apprezzato da una parte del pubblico, e c’è chi è dispiaciuto. C’è da dire che, insieme a Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri, è sempre stato in grado di creare colpi di scena e movimento in studio, finendo al centro delle bufere. Non si sa, però, se sia stato ‘eliminato’ dalla redazione oppure abbia deciso lui stesso di non prendere più parte al programma.

Non resta che attendere la prossima registrazione, che è stata rimandata per via di alcuni problemi di Maria De Filippi, per scoprire se Armando sarà ancora un volto del programma oppure il suo percorso si è concluso a maggio scorso. Per quanto riguarda Riccardo, è capitato in passato di assistere al suo rientro a edizione già iniziata. Dunque, non è escluso che possa tornare nelle prossime settimane.