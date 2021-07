Manuela e Stefano, Temptation Island: follia, finisce a botte e lacrime

Falò di confronto come non si è mai visto a Temptation Island: nelle edizioni precedenti si è assistito a insulti, scatti d’ira con abiti lanciati al vento, turpiloqui, ma mai un incontro cruciale era finito con degli schiaffi. È accaduto tra Manuela Carriero e Stefano Sirena: a un certo punto la donna ha perso letteralmente le staffe, rifilando una sonora sberla allo sportivo. Solo l’intervento di Filippo Bisciglia ha riportato la calma, permettendo ai due di continuare il confronto.

“Silenzio, ora parlo io”. Così si è presentato Stefano al falò, con un impeto di rabbia e orgoglio dopo aver visto i baci infuocati di Manuela e Luciano Punzo, il tentatore che ha stregato la ragazza e l’ha fatta capitolare. Ha avuto così inizio uno scambio di accuse e risentimenti. “Tu sei un pagliaccio”, ha ‘azzannato’ la Carriero. E ancora: “Un uomo come te lo prenderei a schiaffi… Non ti fai schifo da solo?”.

Una escalation di accuse culminata con le botte. “Tu hai il naso e le te…te rifatte, sei insicura”, ha incalzato Sirena. “E allora quale è il problema?”, la replica di Manuela che dopo un attimo di silenzio è stata pervasa dall’ira, lanciandosi contro l’ex compagno e rifilandogli una poderosa sberla.

Immediato l’intervento di Bisciglia che si è alzato dalla sua solita postazione per dirimere il parapiglia. “Fermi, fermi, stiamo calmi”, ha detto dopo aver riportato la calma. L’ex coppia ha quindi ripreso a discutere e quando la Carriero si è abbandonata al pianto dopo aver ricordato a Stefano di essersi sentita ‘sporca’ diverse volte dopo aver fatto l’amore con lui (“Mi sentivo schifosa dopo essere stata a letto con te”), Sirena è scoppiato a sua volta in lacrime.

Tra occhi lucidi e singhiozzi, Manuela ha ricordato i tradimenti subiti, affermando di non riuscire a superare alcuni episodi del passato. Stefano ha ammesso in alcuni frangenti di aver sbagliato, di aver trattato non nel modo giusto la compagna. “Io però sono forte, tu sei debole”, ha ribadito lo sportivo. “Il bacio a Luciano non lo perdono perché se lo ha dato è perché non mi ha mai perdonato”, ha aggiunto.

“Anche tu devi ammettere i tuoi errori però”, ha proseguito Stefano. “Sono dispiaciuta che sia finita così, però sono felice ora. Forse non siamo fatti per stare assieme”, ha concluso Manuela. Alla fine è giunto comunque un abbraccio affettuoso, nonostante la love story sia naufragata. “Ti augura tanta felicità”, l‘augurio della Carriero. “Grazie”, la replica di Sirena. The end, cala il sipario. La coppia è scoppiata.