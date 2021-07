Temptation, Luciano è troppo perfetto per Manuela: qualcosa non torna

Travolti da un’insolita passione Luciano Punzo e Manuela Carriero. A Temptation Island pare che sia sbocciato un nuovo amore. Pare appunto, perché tutto sembra essere troppo perfetto. Anzi Luciano sembra essere troppo perfetto. Ma si proceda con ordine. Nella penultima puntata del reality delle tentazioni la fidanzata di Stefano aveva sfiorato le labbra del single. Nell’ultimo appuntamento dello show dallo sfioramento si è passati a baci di fuoco. Dopo il patatrac Manuela è letteralmente capitolata anche se convinta di quel che ha fatto. “Mi sento una m…a, ma sono felice”, ha chiosato, per poi rituffarsi tra le braccia di Punzo e ricoprirlo nuovamente di effusioni.

Ed ora si torni a Luciano: bello da morire, protettivo, romantico, educato, comprensivo e chi più ne ha più ne metta. Tutto troppo perfetto e infatti un piccolo (o forse grande?) sospetto che il ragazzo un poco reciti una parte c’è. Si scoprirà se davvero tutta l’intesa mostrata da Punzo sia stata davvero spontanea oppure se abbia calcato la mano. Nessun problema nel caso, visto che il ruolo dei single a Temptation è proprio quello di far capitolare le fidanzate, in un modo o nell’altro, giocando carte assai schiette o anche un poco artefatte. Certo è che il bel Luciano sembra assai ‘costruito’, a partire dalla mitraglia di frasi fatte che pronuncia. E qui si ritorna al punto di partenza: frasi troppo perfette. E di perfetto al mondo non c’è nulla, come è risaputo. Qualcosa non torna.

Quindi? Quindi il pericolo concreto è che Manuela rischi di scottarsi una seconda volta. E Stefano? Il suo fidanzato? Non è stato da meno, lasciandosi andare con la corteggiatrice Federica. Naturalmente il tutto condito da insulti e accuse reciproche da parte della coppia. Anzi ex coppia.

Scoppia così un’altra relazione, dopo i cocci sentimentali lasciati in terra sarda da Tommaso e Valentina e da Alessandro e Jessica, tutti protagonisti di ‘amori tossici’, dove al posto dei sentimenti benevoli sono subentrati risentimenti, rancori e malevolenze. Meglio fuggire a gambe levate da simili storie.