Temptation Island: Manuela e Jessica ‘gelate’ da Basolo e Luciano (spoiler)

Come sono andate le frequentazioni una volta spentesi le telecamere? Sembra non come qualcuna sperava…

Jessica Mascheroni e Davide Basolo avranno continuato a frequentarsi dopo le bollenti notti trascorse assieme a Temptation Island? E Luciano Punzo e Manuela Carriero? Trattasi delle due donne che hanno perso la testa per i suddetti single che le hanno fatte capitolare senza se e senza ma, svolgendo egregiamente il loro ruolo. Eh già, perché si chiamano tentatori mica per niente. Indi per cui, chi li critica dicendo che fingono forse è meglio che prima si ripassi il meccanismo del programma. Certo è che da una tentazione può nascere pure un amore ma questo è un altro discorso. Ebbene, polemiche a parte, che fine avranno fatto gli adescamenti sbocciati in terra sarda?

Nelle scorse ore, alcuni degli ambiti single si sono dati appuntamento per una diretta Instagram. Una parola tira l’altra ed è scattato lo spoiler. La conversazione dei giovanotti è stata captata dall’influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza, che ha provveduto a lanciare lo scoop. Nessuno dei ragazzi che si sono dati da fare con le fidanzate è tornato dalla Sardegna con il cuore occupato.

“Siamo usciti tutti single”, ha detto uno dei giovanotti nel corso della diretta Instagram. Dunque sembra proprio che per Manuela Carriero e Jessica Mascheroni non ci sia stato il lieto fine con i rispettivi tentatori.

Per quel che riguarda Jessica e Davide Basolo, d’altra parte, l’epilogo sembrava già scontato. A rileggere bene la conversazione che i due hanno avuto dopo il falò in cui Alessandro e la stessa Mascheroni si sono detti addio, è apparso piuttosto chiaro il messaggio subliminale mandato da il fu l’Alchimista di Uomini e Donne. “Io ci sono per te, ma ora devi pensare a te stessa e alle persone che ti vogliono bene”, le parole confezionate da Basolo che sono suonate un po’ come: “Rifletti e se hai bisogno di un appoggio ci sono”. Ben diverso sarebbe stato se il ragazzo avesse detto: “Ci vediamo fuori e ci conosciamo meglio”.

Sembrava invece avere qualche possibilità di decollare il legame tra Manuela e Punzo. Pare però che il rapporto si sia concluso assieme alla chiusura di Temptation. Amedeo Venza ha pure scovato un’altra curiosità relativa a Luciano. Secondo l’influencer, una sua ex lo ha attaccato, sostenendo che abbia recitato un copione ma che non avrebbe avuto particolare interesse per la Carriero: