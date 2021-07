Davide Basolo, silenzio rotto su Jessica e Giovanna dopo Temptation

Fu l’Alchimista di Uomini e Donne, poi si è presentato nelle vesti di corteggiatore di Jessica Mascheroni a Temptation Island: in entrambe le esperienze Davide Basolo è riuscito in qualche modo a lasciare il segno. Se in tv la regola d’oro è farsi almeno notare, ci è riuscito. Nel dating show di Canale Cinque cercò in tutti i modi di stregare Giovanna Abate, che alla fine però scelse Sammy Hassan (la relazione durò un pugno di mesi per poi spegnersi). In terra sarda ha invece fatto perdere la testa a Jessica. Risultato? La storia della donna con Alessandro si è sciolta come neve al sole.

La Mascheroni è stata letteralmente travolta dal giovanotto, con il quale è stata protagonista di una notte assai ‘calda’, con tanto di avvinghiamenti ed effusioni ‘pericolosissime’. Alessandro, che si è abbandonato alle tentazioni della fascinosa Carlotta, ad un certo punto è scoppiato: richiesta di falò di confronto immediato e addio inevitabile. La coppia non c’è più.

Proprio mentre andavano in onda le immagini che sancivano la fine della love story e che mostravano Davide e Jessica assai intimi, lo stesso Basolo è spuntato su Instagram, scrivendo un post che è parso un messaggio indirizzato alla Mascheroni e a tutte quelle persone che da tempo hanno smesso di sorridere.

“Non aspettiamo di essere felici per sorridere. Ma sorridiamo per essere felici. Ricordate che una giornata senza un sorriso è in fondo una giornata persa… Ora, chiedimi se sono felice”. Così Basolo che immediatamente è stato incalzato dagli utenti, finendo per parlare anche di Giovanna Abate.

Una sua seguace lo ha accusato di aver illuso Jessica per “soldi e visibilità”. Non solo: ha sostenuto che, in fin dei conti, se ci fosse rimasto così male per Giovanna, non sarebbe dovuto andare a Temptation. Il commento è stato notato dall’ex corteggiatore UeD che ha risposto con una replica sibillina, lasciando intendere che un pezzo di verità non è mai stata resa pubblica. Di seguito le parole del giovane:

Chissà ‘se i muri potessero parlare’ che cosa direbbero. E chissà se un giorno non sarà lo stesso Basolo a raccontare ciò che ancora non si sa. Resta invece da capire in che rapporto sia rimasto con la Mascheroni. “Io ci sarò”, le ha detto a rottura avvenuta con Alessandro. Tuttavia ha anche puntualizzato alla donna di pensare a se stessa e agli affetti stretti che la circondano in questo momento. Insomma, non le ha detto ‘ci vediamo fuori e vediamo che succede’. Quel ‘ci sarò’ è parsa più una frase di rito che altro. Tutto fa pensare che con Jessica, fuori da Temptation, non ci sarà alcun futuro insieme.