UeD, Beatriz D’Orsi: spuntano vecchie dichiarazioni contro lo show

Beatriz D’Orsi è sicuramente una delle protagoniste della nuova stagione di Uomini e Donne. L’italo – brasiliana ha sceso le scale del dating show alcune settimane fa ed è stata subito notata da entrambi i nuovi tronisti: Cristian Forti e Brando Ephrikian. Dopo un’indecisione iniziale, Beatriz ha poi deciso di frequentare solo Brando e la loro conoscenza sembra farsi sempre più seria. Durante la registrazione dello scorso 26 settembre, infatti, è stato rivelato che tra i due è già scattato il primo bacio. Il programma è iniziato da solo un mese la corteggiatrice si sta già facendo notare non solo per i suoi intrecci amorosi, ma anche per delle sue vecchie dichiarazioni ritornare a galla poche ore fa.

In queste ore, infatti, Beatriz è finita al centro di una polemica per un suo vecchio post su Facebook tornato improvvisamente alla ribalta. Il post risale al 18 marzo del 2021, quando, in memoria delle vittime del Covid, Canale 5 aveva deciso di far saltare le puntate di Amici e Uomini e Donne. Proprio in quella giornata, la corteggiatrice condivise un articolo de Il Corriere Della Sera riportante la notizia, scrivendo queste parole: “Sarebbe giusto se non tornassero questi programmi nel rispetto dell’intelligenza. Poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare”.

Insomma, pare proprio che Beatriz non fosse una grande fan di questo tipo di trasmissioni, tanto da considerarli un insulto all’intelligenza. Due anni dopo, però, la giovane ha cambiato idea, dato che ha deciso addirittura di partecipare al programma vestendo i panni di corteggiatrice. Il post è diventato subito virale sui social e in tanti hanno iniziato a criticare la D’Orsi, definendola incoerente e accusandola di aver sceso le scale solo per visibilità e di non credere nello scopo effettivo del programma, ovvero cercare l’amore.

I fan informano Gianni Sperti

I fan di Uomini e Donne si sono indignati a tal punto da decidere di mandare la foto del commento in questione a Gianni Sperti, lo storico opinionista del programma, chiedendogli di affrontare faccia a faccia la corteggiatrice per chiedergli spiegazioni a riguardo. Ebbene, poco dopo l’ex ballerino ha visualizzato il messaggio, senza però rispondere. Gianni deciderà di parlare dell’argomento nella prossima puntata di Uomini e Donne? Chissà…