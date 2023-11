UeD, De Filippi nera sbugiarda Aurora (e non solo). Cosa esce fuori

Una puntata turbolenta quella che va in onda il 2 novembre 2023, con Maria che perde la pazienza contro la Tropea e non solo

La puntata di Uomini e Donne inizia con Maria De Filippi che invita Gemma Galgani, Maurizio ed Elena a sedere al centro studio. La conduttrice manda in onda un filmato che riprende la dama torinese, il cavaliere e i due opinionisti da soli in studio. Quindi si apre una conversazione telefonica con Serena, l’amica di Maurizio che a detta di Gemma l’avrebbe aiutato a organizzare degli eventi con la presenza di lei. Come si poteva immaginare, la donna ha confermato la versione del cavaliere e smentito quella della Galgani. Oggi in studio Maurizio continua a difendersi dalle accuse, facendo notare che Gemma non ha preso parte agli eventi per cui ha lavorato senza alcuna costrizione.

Secondo Gianni Sperti, il cavaliere sarebbe molto bravo a mistificare la realtà. “Questo l’hai imparato in un corso di comunicazione. Qui non siamo sprovveduti e scemi”, dichiara furioso l’opinionista. Inoltre, Maria fa sapere che Gemma ha richiesto di ascoltare una conversazione avvenuta tra Aurora Tropea e Maurizio durante un ballo, nella registrazione precedente. Con questo filmato, è possibile vedere la dama denunciare il fatto che all’interno dello studio non ci sarebbe obiettività.

In particolare, Aurora a UeD crede che alcune coppie vengano tenute nel programma per mesi, mentre ad altre viene chiesto di andare via dopo solo un bacio. A questo punto, come successo anche nelle scorse puntate, ci si chiede perché allora la Tropea continui a stare nel programma se crede che ci siano delle ingiustizie. Maria diventa una furia e le chiede quali sarebbero queste coppie. Aurora cita Silvio e Donatella, che in realtà hanno appena chiuso la loro conoscenza. De Filippi perde la pazienza e si lascia andare a una sfuriata:

“Al di là di quello che succede tra Donatella e Silvio, la redazione capisce se ci sarà il lieto fine. Infatti, tra loro è finita. Io ti ho invitato a uscire? Ricordati bene, perché non mi sembra, hai sempre il recall di tutte le puntate anche più di me!”

Aurora insiste con la sua linea di pensiero, convinta che Maria abbia chiesto a lei e Marco di lasciare il programma. La conduttrice non ci sta e si scalda ancora di più:

“Se ho detto questo, avrete detto qualcosa per cui a me è venuta questa domanda. Io prima di chiedere di uscire ne passa, perché sono stata educata. Io ora faccio prendere il video. Non ti è chiaro perché Donatella e Silvio non sono usciti? Vorrei sapere quali altre coppie che fanno sesso continuo non sono uscite? Quali sono? Dici nel video dici che qui non c’è obiettività!”

Maria alza il tono della voce e non trattiene la sua ira, di fronte alle parole di Aurora. La dama poi dichiara che il suo discorso con Maurizio riguardava principalmente il comportamento di Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali oggi si scagliano contro di lei.

“Io quando faccio quella domanda è perché penso che fingano e li metto alla prova. Tu Aurora non fai altro che istigare ogni puntata”, afferma Gianni. Roberta Di Padua, Barbara De Santi e Gemma intervengono più volte convinte che sia la stessa Aurora a generare polemiche sul suo conto in studio. Questo perché la Tropea continua ad accusare i presenti di finire sempre sotto gli attacchi di tutti. Solo nelle scorse puntate, Aurora è finita nella bufera dopo un suo stesso intervento in un discorso in cui nessuno l’aveva citata.

A questo punto, interviene Angelica, che demolisce la Tropea, che continua a parlarle di sopra: “Scusa l’educazione insegna che una persona parla e l’altra ascolta. Ma io mi chiede quando c’è questo disagio non si sceglie di andare via?”. Intanto, De Filippi sbugiarda Aurora mandando in onda il filmato della puntata in cui le avrebbe chiesto di lasciare il programma.

Nel video è possibile vedere Maria chiedere a Marco perché non ha proposto ad Aurora di lasciare il programma per conoscerla meglio, visto che l’ostacolo sembrava essere il suo lavoro. La conduttrice metteva alla prova il cavaliere, che poi ha invitato a lasciare il programma, per permetter ad Aurora di capire che forse non c’era tutto questo grande interesse.

“La domanda era a lui, che diceva che non poteva incontrarti per il lavoro”, spiega oggi Maria sbugiardando Aurora. Alla dama non resta altro che chiedere scusa alla conduttrice.

Uomini e Donne: Maria De Filippi crea il caos su Maurizio ed Elena

Il caos regna in studio, nel corso della puntata che va in onda oggi. A un certo punto, De Filippi decide di svelare a tutti cosa Maurizio ha rivelato di recente alla redazione. Il cavaliere ha dichiarato di essere intenzionato a conoscere altre donne e che ad attirare il suo interesse nel parterre sono attualmente Barbara, Asma e Manuela. In questo modo, Maria pensa probabilmente di poter scuotere un po’ la situazione e avere una reazione da parte di Elena.

Ma ecco che stranamente la dama non appare per nulla infastidita. Anzi, ancora una volta, riesce a trovare un modo per difendere Maurizio dicendosi anche lei propensa a conoscere altre persone. Mentre il cavaliere se ne resta in silenzio, Gianni e Tina sono sicuri di avere l’ennesima conferma che questa conoscenza è alquanto strana. Va precisato che le anticipazioni della nuova registrazione annunciano che Maurizio ed Elena hanno deciso di lasciare il programma dopo un altro momento di caos che si crea in studio.

Maurizio sminuisce la sua dichiarazione legata all’interesse per le tre dame. A questo punto, Barbara si chiede: cosa farebbe se gli lasciasse il suo numero? “Lasciamelo e vediamo”, risponde il cavaliere. “Elena non ti sembra sufficiente questa dichiarazione dopo il bacio di ieri”, chiede De Filippi. La conduttrice crede che questo dovrebbe bastare alla dama per capire che Maurizio non è così coinvolto come dice.