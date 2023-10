UeD anticipazioni: inattesa uscita di scena. Lite furiosa e nuovi addii

By

Nella giornata di martedì 31 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, nonché storico dating show su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In attesa della messa in onda, ecco alcune anticipazioni sul Trono Classico e sul Trono Over.

Anticipazioni Trono Over: liti e uscite di scena

Ad anticipare quanto vedremo su Canale 5 ci ha pensato Isaechia. Partendo dal Trono Over, pare che Elena Di Brino, dama che si frequentava con Maurizio Laudicino, abbia deciso di abbandonare la trasmissione. La scelta di porre fine alla conoscenza sarebbe arrivata dopo una serie di lamentele sul fatto che lei fosse più coinvolta di lui, con quest’ultimo restio a sbilanciarsi e propenso a conoscere altre donne. Sembra che Elena avesse maturato la decisione di abbandonare alla fine della puntata, per poi lasciare a puntata in corso dietro suggerimento di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Quando Elena si è alzata, Maurizio le è andato dietro. In un secondo momento, Maria De Filippi ha spiegato che il cavaliere e la dama sono andati via insieme con la macchina di quest’ultima, lasciando dunque il programma. Si è quindi passati alla presentazione delle nuove coppie che stanno, attualmente, intraprendendo la loro conoscenza. Emanuela e Marco pare si trovino bene e stanno continuando la loro conoscenza. Aurora Tropea è uscita con Luca, un nuovo cavaliere, e tra i due c’è stato il bacio. Angelica Morgari sta invece uscendo con Alessio, un ragazzo con cui si trova bene. Marcello Messina sta frequentando una dama, con cui si trova bene, che in passato aveva già frequentato Marco.

C’è stata poi una discussione in studio tra Aurora Tropea e Roberta di Padua. La prima ha svelato che Roberta le avrebbe detto: “Mamma mia quanto sei brutta“. “Allora tu sei tutta rifatta” sarebbe invece stata la replica. Di Padua ha poi confermato di essersi rifatta il seno e Aurora ha continuato chiedendole cos’altro si fosse rifatta. Ad intervenire è stata, infine, la padrona di casa: “Saranno ca**i suoi“.

Anticipazioni Trono Classico

Passando al Trono Classico, Cristian aveva inizialmente detto di voler uscire con Virginia. Quando ha visto che Valentina c’era rimasta male, ha annullato l’uscita per poter invece uscire con quest’ultima. Virginia non l’ha presa bene e ha abbandonato lo studio, con Cristian che l’ha seguita. Non è dato sapere cosa sia successo dietro le quinte. Per quanto riguarda Brando, pare sia uscito sia con Beatriz D’Orsi che con Raffaella Scuotto, baciando entrambe.