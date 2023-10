Uomini e Donne Maria spietata: così caccia Marco e spezza Aurora

Maria De Filippi a Uomini e Donne prende la situazione in mano quando decide di mandare via Marco. La conduttrice sembra non aver apprezzato per nulla il comportamento del cavaliere, che dopo circa due mesi di conoscenza con Aurora Tropea ha deciso di chiudere tutto. La padrona di casa aveva già dimostrato di aver trovato strano il comportamento dell’uomo.

Nel corso della puntata andata in onda ieri, Aurora si è seduta al centro studio con Marco come fosse il momento della loro scelta. Invece la dama voleva semplicemente avere un ultimo confronto con il cavaliere, consapevole che quest’ultimo avrebbe chiuso la loro conoscenza. Addirittura Aurora ha dichiarato di avere un regalo per lui. La puntata di oggi parte da quel momento, con Tina Cipollari e Gianni Sperti che trovano imbarazzante il fatto che la Tropea stia lì a parlare dolcemente a Marco come se non fosse accaduto nulla.

Dopo vari attacchi, ecco che Maria chiede a Marco di lasciare Uomini e Donne. Innanzitutto gli chiede se potrebbe essere interessato a qualche dama del parterre e ricevendo un no come risposta dichiara infastidita:

“Lasci il programma allora? Se non ti interessa nessuna e non ti interessa Aurora, allora non vedo perché dovresti restare”

È chiaro a tutti che Marco non voglia andare via, ma si ritrova costretto a farlo di fronte all’invito diretto di De Filippi. La conduttrice gli chiede se vuole fare un ultimo ballo con Aurora, però Tina fa notare che non è il caso. Così la padrona di casa saluta Marco. Mentre vari volti Over ballano al centro studio, Aurora si lascia andare a un pianto disperato, durante il quale viene consolata da alcuni partecipanti.

Quando il momento del ballo finisce, Maria dimostra di non essere per nulla interessata alle lacrime di Aurora. Infatti, neanche dà peso al suo pianto, facendo finta di niente e andando avanti con la puntata. Solitamente De Filippi è sempre attenta ai malesseri dei partecipanti, eppure sembra voler ignorare il pianto di Aurora. Probabilmente la conoscenza tra i due non ha convinto pienamente la padrona di casa e la chiusura potrebbe aver alimentato i suoi sospetti, visto lo strano comportamento di entrambi.

Uomini e Donne, Silvio e Donatella: ancora lacrime

La puntata va avanti con la fine della conoscenza tra Silvio e Donatella. Maria vuole capire le motivazioni di questa crisi improvvisa. La dama parla dei problemi economici che sta affrontando attualmente con il figlio e dichiara di averli esposti anche a Silvio. Quest’ultimo, però, non avrebbe avuto la reazione che lei sperava. Maria crede che i due parlino una lingua diversa. Dopo lo sfogo di Donatella, che lascia lo studio, Silvio spiega:

“Non posso risolvere i suoi problemi. Stiamo assieme due giorni e non mi dice niente. Mi manda un video di Gemma, dicendomi che sono ancora innamorato di lei. Poi piange a dirotto. Se guadagno mille euro non posso spenderne 3mila”

Donatella rientra e precisa di non aver mai chiesto denaro a Silvio, semplicemente voleva avere qualcuno con cui parlare. Il cavaliere, però, smentisce. Lei scoppia a piangere e Maria consiglia a entrambi di parlarne fuori dietro le quinte. Donatella inizialmente non vuole, ma su insistenza di Silvio accetta. Prima di uscire ha un chiarimento con Gemma, la quale le stringe le mani e le assicura che non ci sono mai sguardi tra lei e Silvio in studio.