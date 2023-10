Uomini e Donne, Aurora divide. Ecco perché Manuela abbandona

Uomini e Donne inizia con gli scontri questo pomeriggio. Mentre Roberta Di Padua e Barbara De Santi spiegano al centro studio cosa c’è che non va nei cavalieri di questa edizione, su richiesta di Maria De Filippi, ecco che improvvisamente interviene Aurora Tropea. Quest’ultima non viene chiamata in alcun modo in causa, ma decide di mettersi a litigare. Il suo intervento infatti fa particolarmente discutere, in quanto si ritrova sotto gli attacchi sebbene nessuno la citi.

A detta di molti telespettatori, questo suo intervento andrebbe a confermare che Aurora “se le va proprio a cercare” e che appunto non sarebbe una vittima in quello studio. “Roberta è incommentabile. Sei una finta che ti siedi a fare i teatrini”, dichiara la Tropea dalla sua postazione. Come può pensare che la dama di Cassino o chiunque altro se ne resti in silenzio di fronte a questo suo intervento dal nulla? Tra l’altro i teatrini di cui parla l’ha voluti Maria, in quanto è stata proprio lei a chiedere a Roberta e Barbara di sedere al centro studio.

L’intervento di Aurora a UeD genera inevitabilmente una risposta da parte della Di Padua, che si alza dalla sedia e corre ad affrontarla faccia a faccia. “Non riesco neanche a guardarla per quanto è brutta. Ma ciao a chi? Non mi devi provocare”, tuona la dama di Cassino. Ma non finisce qui, perché Aurora accusa Roberta di essere una “cafona” e poi si scaglia contro Gianni Sperti e Tina Cipollari: “I teatrini che state facendo con Elena e Maurizio li avete fatti anche con me e Giancarlo”.

Dopo di che, appare provata addirittura: “Non ce la faccio più a sopportare i vostri teatrini. Voi offendete”. A questo punto, però, molti telespettatori si chiedono perché intervenire e attaccare Roberta, così in modo improvviso, se proprio lei tende a criticare chi la accusa continuamente. Nessuno sta parlando di lei o di una sua conoscenza, eppure Aurora crea una nuova discussione accesa.

Oltre questo, c’è chi si chiede: perché continuare a restare in quello studio se non sopporta ciò che accade? Nonostante questo, c’è da dire che Aurora ha comunque i suoi fan che continuano a sostenerla in queste situazioni. “Non ci casco più, bla bla bla”, così Gianni Sperti risponde alle sue provocazioni.

Si torna al succo del discorso e Asmaa interviene per dare ragione a Roberta su Ermes, che a detta loro non si smuoverebbe di tanto nelle conoscenze. Persino Maria De Filippi pare prenderlo in giro quando Asmaa fa notare che le 10 di sera per lui è tardi. La conduttrice, infatti, ormai ha fatto capire di non essere soddisfatta per come i nuovi cavalieri si stanno comportando, tra chi è bloccato e chi fatica a farsi avanti.

Uomini e Donne: Manuela Carriero e Michele, l’ultimo confronto

La puntata va avanti con Manuela Carriero. Maria annuncia che la tronista sta per lasciare il Trono e poi manda in onda varie clip che fanno da riassunto a quanto accaduto nelle ultime settimane. Nel primo filmato è possibile vedere Carlo furioso, in quanto convinto che la tronista non sia davvero interessata a lui e che abbia elemosinato le attenzioni di Michele. Dopo di che, il video successivo mostra Michele che raggiunge Manuela per consegnarle una lettera e per salutarla un’ultima volta.

Ma ecco che quando è arrivato il momento di registrare le nuove puntate, entrambi i corteggiatori non si sono presentati negli studi, scegliendo di eliminarsi. In effetti, è da qualche puntata ormai che Manuela non compare lì seduta sul Trono. Il pubblico oggi si divide. Da una parte c’è chi accusa i due corteggiatori di non essere mai stati interessati alla tronista. Dall’altra parte c’è chi, però, crede che in realtà Manuela non abbia portato avanti un percorso deciso e che semplicemente a Michele non piace. C’è da dire che la maggior parte dei telespettatori comprende oggi Michele.

La Carriero, sebbene i due si siano eliminati, decide di richiamarli. La tronista crede che non l’abbiano conosciuta così bene per poter prendere una simile decisione. Con questo si arriva alla conclusione che Manuela abbandona il Trono non per sua volontà, bensì perché i suoi corteggiatori hanno deciso di mettere fine ai loro rispettivi percorsi.

“Mi sento presa in giro da te, non posso credere che tu faccia così dopo due esterne. Mi hai sempre provocata”, dichiara furiosa Manuela quando entra in studio Michele. A questo punto, il corteggiatore spiega il suo punto di vista:

“All’inizio era un rapporto in superficie. Non ho mai negato che mi attrai fisicamente e mi accontentavo nel ridere. Con i tuoi atteggiamenti con me e durante le esterne con gli altri, ho notato la mia mancanza di stimoli nel continuare. Non voglio che mi sia colpevolizzata questa cosa. Ma io che ci posso fare? Non ti sto colpevolizzando, ma è un’attitudine che non mi stimola. Ti sto dicendo che non voglio prendere in giro né me né te”

A detta di Manuela, è ridicolo che Michele ritenga che siano incompatibili dopo solo qualche uscita. La tronista è davvero convinta che non sia sincero e che questo non sia possibile. Gianni, invece, dà ragione al corteggiatore, certo che la sua sincerità dovrebbe essere apprezzata.

Uomini e Donne: Silvio e Donatella chiudono, torna Gabriella

Silvio e Donatella, dopo il confronto della scorsa settimana, tornano al centro studio. Entrambi con serenità chiudono la loro conoscenza. Intanto, scende per lui una dama, in realtà un volto del Trono Over già conosciuto. Si tratta di Gabriella. Silvio decide di iniziare con lei una conoscenza, facendo però domande poco carine riguardanti i rapporti fisici. Maria gli consiglia di parlarne da soli, durante un ballo, in quanto Gabriella decisamente si sente in imbarazzo.