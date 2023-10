Uomini e Donne, edizione con poca sostanza: la mossa di Maria

Marcello Messina a Uomini e Donne torna a sedere al centro studio, con Jasna. La loro conoscenza è appena iniziata e tutto già sembra procedere per il meglio. A un certo punto, interviene dal parterre il nuovo cavaliere Marco, che nella registrazione precedente aveva chiuso la conoscenza con Jasna. Il cavaliere afferma che, in realtà, anche lei aveva intenzione di chiudere.

Tutti pensano che sia assurdo che Marco si ribelli, visto che la loro conoscenza è ormai finita. In effetti, Jasna ha dato il suo numero a Marcello solo dopo che la loro frequentazione si è chiusa. “Ma cos’è questa sceneggiata? Avete chiuso e lei sta conoscendo un altro”, tuona Tina. Maria a UeD si unisce al coro, facendo notare che lui ha lasciato il numero ad altre dame.

Nessuno riesce a capire quale sia lo scopo di questo suo intervento. “Parla lui di incoerenza. Appena avete litigato hai lasciato il numero a due donne”, dichiara furiosa Emanuela. Anche Cristina Tenuta non ci sta e lo attacca. Alla fine Jasna dichiara di non avere alcuna intenzione di avere con Marco un chiarimento, in quanto per lei ormai la conoscenza è chiusa.

Maria De Filippi appare ormai stanca da come sta andando avanti questa edizione del programma, visto che ormai ci si ritrova di fronte a interventi inutili e poca sostanza. Solo nella puntata di ieri, la conduttrice ha spedito a casa l’altro cavaliere che si chiama Marco, che stava conoscendo Aurora Tropea. Non solo, la padrona di casa appoggia Roberta Di Padua quando si scaglia contro questi cavalieri decisamente “mosci”. E c’è chi addirittura rimpiange Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, che in qualche modo si davano da fare.

“Che c’è Roberta ti guardi intorno desolata?”, chiede Maria oggi osservando la dama. A questo punto, la conduttrice invita lei e Barbara De Santi a fare il punto della situazione sul parterre maschile. Roberta salva Marcello, Alessio, Silvio e Alessandro. Barbara nomina solo Marcello. Le due dame attaccano i cavalieri di questa edizione e De Filippi sembra essere d’accordo con loro, con questa mossa. Probabilmente in questo modo la conduttrice spera di svegliare questi uomini e magari di far arrivare in studio cavalieri meno “mosci”.

Uomini e Donne: Maurizio ed Elena ancora sotto accusa

La puntata inizia con Maurizio ed Elena al centro studio di Uomini e Donne. Ancora una volta, i due volti del Trono Over finiscono sotto attacco. Ci sono tanti sospetti su questa conoscenza. In particolare, è lui a insospettire sia i telespettatori che i presenti. Gemma Galgani ribadisce che questa storia non è chiara per nulla. Non comprende come mai Elena abbia, in così poco tempo, chiesto al cavaliere di non farle del male. “E poi la pazza immaginaria sono io”, tuona la dama torinese.

Intanto, Maurizio continua a difendersi dalle accuse e racconta che con Elena è scattato un altro bacio. “Lei eri mi ha fatto una provocazione e io rispondo con un bacio. Io e lei stiamo andando avanti bene, c’è un bellissimo rapporto”, dichiara il cavaliere. Allo stesso tempo, spiega che è dispiaciuto che la conoscenza con Gemma è finita e che ha scritto per lei una lettera, che le consegnerà “a cose fatte”. Ciò che non torna agli opinionisti, poco dopo, è che Elena non sia per nulla infastidita dal fatto che Maurizio si sta concentrando sulla questione Gemma, anziché sul loro bacio.

I sospetti sono nati ormai da diverse puntate su questi due volti Over. Le tensioni aumentano quando Maurizio ed Elena dichiarano di avere difficoltà a vedersi per via del lavoro. Questo fa esplodere Gianni Sperti, che si scaglia contro di loro:

“Per venire qui a Uomini e Donne fate dei sacrifici, invece per vedervi no? Io gli direi: anziché andare in puntata, perché non ci facciamo un weekend insieme?”

In seguito, Maria De Filippi annuncia che è arrivata una ragazza per conoscere Maurizio. Lui decide di farla entrare. Arriva così Marzia, una bellissima ragazza di 33 anni. Quest’ultima si presenta, rivelando subito la sua età. Il cavaliere, però, vuole sapere altro e le fa altre domande. Ma ecco che alla fine Maurizio dichiara di non voler conoscere Marzia perché è troppo giovane.

Allora perché farle tutte quelle domande se già sapeva la sua età ed era consapevole che non avrebbe iniziato nessuna conoscenza? I sospetti aumentano su Maurizio e anche su Elena, la quale appare indifferente a qualunque scelta presa da lui. “Il fatto che tu non cambi espressione mi dà l’idea che vi siete accordati. O stanno già insieme o si sono accordati”, tuona Tina.

Il cavaliere, però, chiede obiettività da parte degli opinionisti: “Qualsiasi cosa io faccia vengo attaccato. Non ho bisogno di Gemma per fare gli eventi, io non strumentalizzo nessuno”. La Galgani crede di essere stata scaricata “come un sacco di patate” quando è diventata per lui scomoda. Il cavaliere si scalda quando Gemma continua ad accusarlo, tanto che alza il tono della voce.

Si torna così a parlare di Serena, l’amica che aiuterebbe Maurizio a gestire i suoi eventi lavorativi. Questa persona Gemma ha avuto modo di conoscerla e l’ha insospettita. La Galgani fa presente che i due avrebbero cercato di portarla a un evento. In realtà, lui afferma che è stata semplicemente invitata a una cena.

A questo punto, Maurizio si scaglia contro Gemma: “Forse ti sei sopravvalutata! Non è che tutto il mondo sta lì ad aspettarti”. Non solo, il cavaliere si reca a prendere il numero di telefono di questa sua amica per confermare la sua versione.