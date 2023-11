Uomini e Donne, Ida Platano è la nuova tronista: colpo di scena!

Ebbene sì, Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne! Un grande colpo di scena per il programma di Maria De Filippi, totalmente inaspettato e fuori programma. Una notizia che sta lasciando tantissimi telespettatori increduli. Ma è la verità! L’annuncio è ufficiale, fatto direttamente dalla trasmissione attraverso i propri account ufficiali sui social network e il portale web Witty Tv. Qui è stato condiviso il video di presentazione, che annuncia appunto che Ida torna nel programma, ma non per sedere tra le dame del parterre del Trono Over.

“Qui dove tutto è iniziato…” Un grande ritorno a #UominieDonne: Ida è la nuova tronista!

"Qui dove tutto è iniziato…" Un grande ritorno a #UominieDonne: Ida è la nuova tronista!

Manuela Carriero ha abbandonato il Trono e ormai da giorni si parla di chi avrebbe preso il suo posto. Fino a oggi ha regnato il silenzio al riguardo. Ma ecco che il programma ora spiazza tutti condividendo il video di presentazione di Ida, che annuncia di essere la nuova tronista. A quanto pare, le indiscrezioni legate alla sua rottura con Alessandro Vicinanza rappresentavano la realtà.

“Qui dove tutto è iniziato” la Platano ha intenzione di rimettersi in gioco in un ruolo inedito. Maria De Filippi non rinuncia a Ida, da anni volto centrale di questa trasmissione e ora addirittura le concede l’ambito Trono. Come fanno solitamente i nuovi tronisti, l’ex dama che vive a Brescia si presenta, parlando del suo lavoro nel suo salone di bellezza.

“Non solo mi piace stravolgere il loro look, ma anche il mio”, afferma felice Ida, che negli anni ha cambiato spesso acconciature e colore. A questo punto, la Platano spiega di essere single, dopo la relazione con Alessandro Vicinanza durata 11 mesi. “Ho deciso di chiudere e oggi voglio rimettermi di nuovo in gioco“, dichiara la nuova tronista.

Ida precisa di non aver più intenzione di rincorrere qualcuno, come ha fatto in passato. “Chi non mi vuole, una volta andato, basta, io chiudo”, afferma con sicurezza la Platano. Si dichiara una donna decisa, dinamica, gelosa, schietta e diretta. L’ex dama crede che alcuni lati del suo carattere possano spaventare, ma non se ne fa più un problema.

Arriva il momento di entrare in casa sua, dove parla del figlio Samuele, che le ha dato tanto forza negli anni, mentre lei si ritrovava a crescerlo da sola. Ida piange quando parla di questo, consapevole che al figlio manchi la figura paterna.

“Oggi voglio una storia d’amore che sia perfetta”, così Ida conclude il suo video di presentazione nel ruolo di tronista. L’ex dama spera che questa possa essere l’occasione giusta per trovare finalmente una persona che voglia con lei progettare un futuro insieme e che le dia le sicurezze che cerca.