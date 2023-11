Ida Platano, Alessandro fiume: “Tradimenti? Ecco tutta la verità”

Ida Platano va sul trono di Uomini e Donne dopo aver lasciato Alessandro Vicinanza. Il ragazzo è stato intervistato da Fanpage e ha detto la sua. Dopo vari sospetti, con la notizia di Ida sul trono più famoso d’Italia, ora è chiaro: tra i due è finita. Si erano conosciuti nel parterre over.

Martedì 7 novembre, con la pubblicazione del video di presentazione, è stato svelato che la donna occuperà l’ambito trono, così Alessandro ha deciso di parlare, per difendersi anche dalle accuse di tradimento. Ha spiegato che è stato proprio lui a interrompere la relazione, ma che la sua è stata una scelta dovuta.

“La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla. Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo. Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento. Ci eravamo lasciati al telefono e intorno al 21 o 22 ottobre avrei voluto vederla per parlare ma non è stato possibile. È vero, la decisione l’ho presa io ma l’ho fatto perché non mi sentivo corrisposto“

Alessandro ha rivelato di essere molto scosso per la rottura, nonostante sia stato lui a prendere la decisione definitiva.

“Avevo di fronte una donna che si è dimostrata innamorata fino all’ultimo. Poi è chiaro che ognuno ha i suoi tempi. Per me quella con Ida è stata una storia molto importante, una delle tre più importanti della mia vita. Non rinnego niente, però se dico che non mi sento corrisposto e che per questo intendo chiudere la nostra storia, è evidente che cerco prove del contrario. Invece nessuno ha provato a farmi cambiare idea. Se parlo di sentimenti non corrisposti, è evidente che temo sia io il solo a essere coinvolto. Me ne ha dato prova visto che dopo 15 giorni è già pronta a conoscere un’altra persona. Io, ancora oggi, non mi sento pronto ad andare nemmeno a bere un drink con un’altra. È questa la differenza“

Alessandro andrebbe a corteggiare Ida?

Fanpage ha rivelato che Alessandro non tornerebbe mai al programma per corteggiare la sua ex. Sa bene che lei non ricambia i suoi stessi sentimenti. Sarebbe controproducente per lui inseguire una donna che non lo ama. Lui non sopporterebbe il fatto di doversi contendere la sua ex con altri corteggiatori. Sa bene però che ora la vedrà in tv, mentre si rapporterà con altri uomini che le faranno la corte. Alessandro ha ammesso che ciò non sarà facile. Al tempo stesso, però, le augura il meglio e le fa un grosso in bocca al lupo.

Ha poi rivelato che, dopo la rottura, avvenuta telefonicamente, le aveva proposto di rivedersi a Milano. Questo incontro non c’è mai stato. Una volta appresa la notizia del trono, ha preferito comunque non sentirla.

“Dopo avere saputo del suo trono, ho evitato un altro contatto. Se va bene a lei, va bene anche a me“

Ora vorrebbe una donna “sincera e pulita” e che soprattutto non gli faccia crescere ulteriori dubbi.

Ida a Uomini e Donne

L’annuncio è stato fatto tramite il portale di Witty Tv e i canali social: Ida Platano sarà la nuova tronista di Uomini & Donne, al posto di Manuela Carriero. Una notizia inaspettata che ha lasciato molti fan increduli.

Dopo 11 mesi di relazione con Alessandro, la donna ha deciso di rimettersi in gioco, ma in un ruolo inedito e più da protagonista.

“Non solo mi piace stravolgere il loro look, ma anche il mio. Ho deciso di chiudere e oggi voglio rimettermi di nuovo in gioco”