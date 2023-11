Uomini e Donne, scena surreale. Così una scaltra Maria infiamma

È finita la conoscenza tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti a Uomini e Donne. Ad annunciarlo sono proprio loro al centro studio nella nuova puntata. Lui precisa che ci sono delle incomprensioni evidenti tra loro. Non solo, il cavaliere fa sapere che la dama gli avrebbe assicurato che lo avrebbe fatto cacciare dal programma. Alessio e Claudia raccontano due versioni differenti e non si capisce che stia mentendo e chi no. Un teatrino surreale, così viene definito da molti telespettatori sui social, in quanto è incredibile il fatto che i due raccontino due versioni così contrastanti tra loro.

Claudia spiega di essere stata addirittura cacciata dall’auto da Alessio. Quest’ultimo, invece, la accusa di avergli chiesto di tornare indietro altrimenti avrebbe fatto una scenata. Sì smentiscono a vicenda e Tina Cipollari arriva alla conclusione: “La volontà di uscire non c’era da entrambe le parti. Da quello che ho visto qui dentro, io credo ad Alessio”. La cosa interessante è che Alessio dichiara di essere stato molto bene nei giorni successivi alla rottura. La scena viene definita da molti telespettatori la brutta versione delle liti tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che già erano abbastanza tristi.

Intanto, Alessio lancia altre accuse:

Hai fatto domanda a giugno, mesi prima che finiva la tua storia con Marco. Sei venuta qui tre settimane dopo la rottura. Io sono stato il solito chiodo schiaccia chiodo.

Maria De Filippi, a questo punto, vuole sapere se lei uscirebbe dal programma con Alessio anche dopo quanto accaduto: “Io sì, uscirei anche adesso. Se lui volesse davvero, sì”. Pili Stella trova che questa sia una risposta falsa: “Sai benissimo che non uscirei ora con te e ora mi fai passare come quello cattivo”. C’è da dire che la maggior parte dei telespettatori non sa a chi credere, ma molti sono comunque dalla parte di Alessio, trovandolo oggi più coerente. Della stessa opinione è Tina, mentre Gianni si schiera contro di lui e dalla parte di Claudia.

UeD: crisi tra Marco Antonio ed Emanuela, De Filippi crea la dinamica

Le tensioni a Uomini e Donne si riaccendono quando Maria De Filippi manda in onda una clip che mostra Roberta Di Padua chiedere a Marco Antonio di ballare durante la scorsa registrazione. Durante il ballo, la dama di Cassino ha consigliato al cavaliere di mollare un po’ la presa con Emanuela, dopo quanto accaduto al centro studio. Roberta conferma di essere ancora interessata a Marco Antonio, dopo la fine della loro conoscenza, tra l’altro voluta da lei.

Nasce una bufera per la Di Padua. Ancora una volta, la dama di Cassino viene accusata di intromettersi tra due persone che hanno una conoscenza già ben avviata. Questo perché in passato il pubblico l’ha vista, ad esempio, tra Ida e Riccardo. Intanto, convinto nel non voler più correre dietro a Emanuela, Marco Antonio decide di far entrare una ragazza arrivata nel programma per conoscerlo, Federica.

Ebbene, lasciando Emanuela spiazzata, il cavaliere decide di iniziare questa nuova conoscenza. Le anticipazioni svelano che Marco Antonio non si ferma qui, anzi esce con Roberta e tra loro scatta anche un bacio! Infatti, nella puntata di oggi, alla fine il cavaliere decide di riprendere la conoscenza con la Di Padua. In tutto questo, Maria De Filippi ci mette del suo.

La padrona di casa durante il confronto al centro studio tra il cavaliere ed Emanuela chiede a lui con chi vorrebbe ballare. Marco Antonio spiazza ancora Emanuela scegliendo di ballare con Federica. Lasciando Emanuela con la bocca aperta seduta sola al centro studio e senza darle la possibilità di commentare tale scelta, Maria fa direttamente iniziare il ballo.

Non solo, la conduttrice insiste nel voler sapere se Marco Antonio uscirà quella stessa sera con Roberta. Sembra che così De Filippi voglia smuovere un po’ le cose tra Marco Antonio ed Emanuela, per capire se riusciranno a risolvere i loro problemi oppure se dovranno prendere strade diverse.

“Marco Antonio con chi balli?”, chiede ancora in un secondo momento Maria, continuando ancora sulla stessa strada. La risposta soddisfa la conduttrice, in quanto il cavaliere decide di ballare con Roberta, smuovendo ulteriormente le cose con Emanuela. Una nuova dinamica quella che si crea nello studio di Canale 5, alimentata proprio da De Filippi, che sa bene cosa attira il pubblico, ma sa anche come creare delle coppie. Se son rose fioriranno, come si usa dire!

Probabilmente così Emanuela e Marco Antonio potranno capire come procedere con la loro conoscenza. Di sicuro, le dinamiche di questa frequentazione sono cambiate. Fino alla scorsa settimana, lui sembrava essere innamorato perso della dama, che lo accusava di metterla sotto pressione. Ora la situazione si è capovolta, con Marco Antonio che ha preso la situazione in mano ed Emanuela timorosa di perderlo.

