UeD, De Filippi demolisce Vicinanza: la stangata non fa una piega

Maria De Filippi a Uomini e Donne si lascia andare a un discorso con cui fa a pezzi Alessandro Vicinanza. Ciò accade quando Roberta Di Padua ammette che riprenderebbe la conoscenza con Alessandro Vicinanza, mentre si sta scontrando con Ida Platano. Le viene chiesto, dunque, se vorrebbe chiedergli di tornare per lei nel programma. La dama di Cassino appare titubante e non sa esattamente cosa fare. A un certo punto, Maria interviene ed esprime il suo punto di vista.

Innanzitutto, la conduttrice precisa che sarebbe imbarazzare per Ida, che si trova sul Trono, avere il suo ex fidanzato di fronte, nel parterre dei cavalieri. Al contrario, Roberta non crede che per la Platano sarebbe un problema, visto che in passato le è già capitato di rivedere Riccardo Guarnieri nel programma dopo le varie rotture. Ma ecco che De Filippi riprende proprio le considerazioni fatte da Alessandro, che Roberta ha riportato più volte in studio.

Vicinanza nel vedere Ida tronista di Uomini e Donne ha reagito male, tanto che ha rilasciato un’intervista in cui si diceva deluso per la velocità con cui l’ex ha voltato pagina salendo sul Trono. Pertanto, secondo Maria se la pensa così non dovrebbe tornare neanche lui nel programma a distanza di poco tempo dalla rottura e non dovrebbe riuscire ad avere nuove conoscenze.

Maria non appare disposta a richiamare Alessandro per chiedergli di tornare nel programma, lasciando così a lui la decisione. Ecco il discorso con cui De Filippi demolisce Vicinanza:

“Non lo abbiamo sentito. Lo abbiamo solo chiamato dopo le interviste. Vista la considerazione fatta su Ida non dovrebbe chiamare, visto che ha detto che in modo prematuro lei è salita sul Trono…Se uno ti molla per 4 volte… lei è qua per conoscere altre persone. Lei era anche disposta a trasferirsi. Se io critico una persona per un comportamento non faccio lo stesso. Per lui la presenza di Ida qua vuol dire che non ci teneva. Dove l’ha conosciuta Ida? Per curiosità mia… In Piazza del Popolo?”

Queste le parole di Maria su Alessandro, che secondo le anticipazioni nelle prossime puntate torna ufficialmente in studio per riprendere la sua conoscenza con Roberta. Ma il discorso della padrona di casa non fa una piega. In quanto ha criticato Ida per aver accettato di tornare nel programma, lui non dovrebbe fare ritorno. E invece il cavaliere torna nel dating show, sebbene abbia attaccato l’ex fidanzata per aver fatto lo stesso.

Alla fine tra Ida e Roberta arriva un abbraccio tra le lacrime. Maria nota che Di Padua sta piangendo e così le chiede perché. La dama di Cassino non riesce proprio a parlare, semplicemente conferma che le lacrime arrivano dopo l’acceso scontro con la tronista. Così Ida si alza e va ad abbracciarla. “Stavolta davvero, questo abbraccio me lo sono proprio sentito. Mi ha trasportato il cuore ora da lei, davvero”, dichiara la Platano. Un abbraccio che sembra mettere fine ai tristi trascorsi e alle pesanti accuse. Entrambe piangono e si stringono in un inaspettato abbraccio.

Uomini e Donne: De Filippi stronca Alessio e poi Gemma

La puntata va avanti con un confronto acceso tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti. Come accaduto nei giorni scorsi, i due continuano a lanciarsi accuse a vicenda, contrastanti tra loro. Infatti, raccontano versioni completamente diverse e si accusano a vicenda di falsità. “Se non vuoi continuare con lei e averci nulla direi di andare avanti, evitando di continuare ad accusarvi”, afferma Maria rivolgendosi ad Alessio.

Il cavaliere, però, si difende facendo notare che è stata Claudia a portarlo al centro studio, regalandogli una loro foto in bianco e nero. Successivamente si siedono al centro studio Gemma Galgani, Gabriella e Sabrina di fronte a Silvio. Le prime due discutono animatamente e poi il cavaliere si scaglia contro Gabriella. I due raccontano due versioni differenti, con Silvio che rivela di una serata che la dama avrebbe trascorso con altri ex volti del programma.

Ed ecco che Maria perde la pazienza anche con Gemma oggi. La conduttrice non capisce come mai la dama torinese sia di nuovo così vicina a Silvio, dopo la triste rottura avvenuta durante la passata edizione:

“Perché hai tutta questa curiosità su Silvio? No, solo per sapere… tutto questo interesse dopo un anno verso Silvio. Non capisco questi interessi posteriori sette mesi dopo. Parlo con te, come parlo con gli altri. Per sette mesi non li guardano in faccia e poi sono interessati”

Gemma si difende, sottolineando che è stato Silvio a prenderle il viso tra le sue mani.