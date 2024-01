UeD, De Filippi (da applausi) smaschera il giochetto di Vicinanza

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi siedono al centro studio Alessandro Vicinanza, Cristina Tenuta e Asmaa. Con quest’ultima l’ex di Ida Platano è uscito la sera precedente, ma non da parte sua non è scattata la scintilla. Dopo la loro uscita, Alessandro ha infatti scritto a Cristina. È stata Asmaa a lasciare il numero di telefono a Vicinanza. Cristina racconta oggi ciò che è accaduto, svelando i retroscena. Inizialmente Alessandro non aveva intenzione di uscire con Asmaa, l’ha fatto solo quando Cristina ha messo le distanze tra loro.

Ora che con Tenuta sembra tornato il sereno, ecco che Alessandro chiude con Asmaa. “Sei molto bravo, parli molto ma fai tutto il contrario. Mi rimangio tutte le parole. La tua idea è giocare, sei un bravo giocatore”, tuona quest’ultima al centro studio oggi. Ci pensa Maria De Filippi a mettere Alessandro con le spalle al muro: “Asmaa si siede, si sente dire che con Cristina avete fatto la scommessa e poi esci con lei. È chiaro che si sente usata”. La conduttrice, dopo le stoccate di ieri e di qualche settimana fa, dimostra ancora una volta di avere dei sospetti su Vicinanza.

Si accende uno scontro tra Cristina e Asmaa, la quale fa un punto della situazione abbastanza chiaro: “Ha capito che io non sono una giocatrice e ha chiuso. Invece con Cristina lo può fare”. Gianni Sperti appoggia la versione di Asmaa. Intanto, interviene Federico, il quale accusa Alessandro di essere uno stratega. A questo punto, non riesce a restarsene in silenzio Barbara De Santi, che invece crede che chi abbia strategie sia lui.

Tina Cipollari prende la palla al balzo per attaccare Federico, con cui già aveva avuto discussioni. Il cavaliere si sente offeso, mentre Gianni crede che sia stato lui a offendere Tina. Maria De Filippi a UeD oggi non riesce proprio a non dire la sua, tanto che interviene per difendere Federico, parlando con oggettività.

“Siamo oggettivi, è Aurora che si è dichiarata interessata per lui. Quando dice che Tina sembra una donna delle pulizie, vuole dire che sta sempre lì a controllare tutti i dettagli in studio”

Federico asfalta tutti in studio, con l’appoggio di Maria, a cui evidentemente piace questa sua forza di reagire. Alla fine, però, il cavaliere lascia lo studio e annuncia di voler abbandonare il programma, dopo aver ammesso che gli piace ancora Barbara. Maria svela, subito dopo, che in realtà Federico non ha mai cercato Aurora Tropea, la quale oggi dà ragione a De Santi.

Questo momento si conclude con Alessandro che consegna un regalo a Cristina: un enorme mazzo di tulipani bianchi. Intanto, le anticipazioni segnalano che la conoscenza tra i due è appena giunta al termine.

Uomini e Donne: ennesima delusione per Barbara De Santi

Maria De Filippi invita Luciano a sedere al centro studio, seduto di fronte a Barbara De Santi, Ida (del Trono Over) e Tiziana. Il cavaliere riceve critiche dal mondo dei social network. Luciano ha una discussione con Barbara, durante la quale definisce il parterre delle dame una vetrina. Una considerazione poco carina, che di sicuro si sarebbe potuto evitare. Il cavaliere aveva già svelato alla redazione di voler chiudere la conoscenza con Barbara e di voler continuare solo con Ida e Tiziana.