Uomini e Donne, Tinì risorge e asfalta Cristina. Le stoccate di Maria

La puntata di Uomini e Donne del 9 gennaio 2024 vede Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza ancora al centro dell’attenzione. Dopo l’uscita di Roberta Di Padua, avvenuta poco prima, la dama ha consigliato al cavaliere di sistemare la situazione. Durante il ballo, Cristina ha infatti chiesto ad Alessandro di correre dietro a Roberta.

Quando Di Padua ha deciso di lasciare il programma, Tenuta è apparsa molto dispiaciuta e con gli occhi lucidi, in quanto ha sempre dichiarato di esserle legata. Mentre le anticipazioni annunciano il ritorno di Roberta e un’accesa lite tra lei e Cristina, ecco che nella puntata di oggi interviene Tinì. “È ridicolo”, così la silenziosa opinionista asfalta Tenuta. Tinì ritiene che sia inutile da parte sua invogliare Alessandro di raggiungere Roberta, la quale non è un pacco che può posizionare come vuole lui.

L’opinionista trova ridicolo questa sua richiesta e riceve l’applauso di tanti telespettatori. Sembra che anche Maria De Filippi sia d’accordo: “Ho capito Tinì quello che vuoi dire”. A questo punto, la conduttrice fa richiamare in studio Roberta, in quanto non le sembra giusto parlare di lei in sua assenza. Dai camerini, Di Padua arriva e ribadisce di voler lasciare il programma di Canale 5.

Intanto, Alessandro Vicinanza non sembra affatto propenso a convincerla di restare nel parterre. “Non rinnego nulla, Roberta mi piace. Ma non ho quell’input in più per dire conosco solo lei”, afferma il cavaliere. Maria De Filippi cerca di vederci chiaro, tanto che fa notare che lo stesso Alessandro aveva invitato Roberta a Salerno. Lui nega, raccontando di aver proposto di vedersi a metà strada.

Maria prende le parti di Roberta, facendo presente che probabilmente fuori è stata illusa:

“Però Alessandro, guarda il caso, lei sta male quando è qui, fuori no. Evidentemente lei qui vede la realtà e invece fuori tu non fai vedere queste cose. Siete stati a Salerno insieme e poi tu invii i palloncini a Cristina. Alessandro quando dici quelle cose, come ‘mi manchi’, sbagli. Dovevi fermarti prima. Quando ti accorgi che ti piace un’altra, non la fai venire a Salerno. Sì, glielo dici, ma le dici anche che la situazione sta prendendo piede. Qui in studio sei più netto di quanto lo sei fuori. Roberta non è scema”

Alla fine, Roberta Di Padua saluta e lascia nuovamente lo studio.

Uomini e Donne: Ida Platano non si fa colpire dalle segnalazioni

La puntata inizia con Ida Platano al centro studio. La tronista racconta di aver ricevuto una segnalazione su Mario da una persona che ha fatto parte del programma e di cui evidentemente lei non ha molta stima. Infatti, Ida ammette di non aver creduto al messaggio. Barbara De Santi interviene rivelando di aver ricevuto, invece, una segnalazione molto positiva sul corteggiatore da una persona per cui nutre fiducia.