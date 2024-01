UeD anticipazioni: torna Ernesto (non per Ida). Roberta quasi cede

Oggi sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne nello studio di Canale 5 e ci sono, ovviamente, delle novità. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Ida Platano continua ad avere dei problemi con Mario. Intanto, ha fatto il suo ritorno Ernesto Russo, ma non per lei. Novità anche su Brando, vicino alla scelta. E ancora spazio per il Trono Over, con liti per Gemma Galgani e Barbara De Santi. Inoltre, Roberta Di Padua non ha ceduto al corteggiamento insistente di Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne anticipazioni, Ida: nuove segnalazioni su Mario

Non prosegue serenamente il percorso di Ida Platano, la quale continua ad affrontare le segnalazioni su Mario. Le anticipazioni segnalano che, nella registrazione del 30 gennaio 2024, la tronista è apparsa “molto arrabbiata”. La nuova segnalazione, sempre su Mario, riguarderebbe una ragazza che di recente avrebbe avuto una relazione con un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Pare che il corteggiatore abbia deciso di non ballare in studio con Ida dopo la loro discussione. Intanto, la Platano è uscita in esterna con Sergio e con Pierpaolo. In studio, la tronista ha ammesso di sentire distante Sergio.

Anticipazioni UeD: Brando vicino alla scelta

Quando sceglie Brando? Secondo le nuove anticipazioni, la sua scelta è vicina. Beatriz non si è presentata in esterna, che lui aveva organizzato con tanto di regalo. La corteggiatrice era presente oggi, ma Brando ha deciso di non raggiungerla al centro studio e di restare seduto sul Trono, da dove ha dato vita una nuova discussione.

Il tronista ha organizzato un’esterna anche per Raffaella, dentro una casetta di legno e tra loro è scattato il bacio. Pare sia stata un’esterna “molto bella”. Nella registrazione di oggi, che andrà in onda con le prossime puntate, Brando ha annunciato che nei prossimi giorni farà le ultime esterne. Pertanto, la scelta avverrà a breve.

UeD: torna Ernesto. Roberta rifiuta Alessandro, ma…

Ernesto Russo, dopo aver lasciato la corte di Ida Platano, è tornato nel programma di Maria De Filippi. Questa volta l’ex corteggiatore torna a vestire i panni di cavaliere, come fatto anni fa. Dunque, da oggi Ernesto fa di nuovo parte del parterre del Trono Over.

Le anticipazioni di UeD segnalano che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono seduti insieme al centro studio. Qui hanno raccontato che lui l’ha contattata più volte, anche di notte, per scusarsi di quanto accaduto. Alessandro ha ribadito il suo interesse e si è detto pronto a darle l’esclusiva.

Roberta, però, ha giustamente deciso di servirgli il due di picche a Vicinanza. Infatti, ha ammesso di non ricambiare il suo interesse. Per dimostrarle che questa volta fa sul serio, Alessandro ha deciso anche di non far scendere in studio due ragazze che vorrebbero conoscerlo.

Vicinanza e Di Padua si sono sentiti tutta la settimana, ma lei continua a non mostrarsi convinta. Infatti, si è detta interessata a un nuovo cavaliere, con cui ha ballato più volte.

Orfeo e Barbara De Santi sono usciti insieme ma è stato tutto “un disastro”, tanto che lei ha chiuso la conoscenza. Da qui è iniziata una discussione tra i due, nella quale si sono inserite Gemma Galgani e una nuova dama, Debora.