Uomini e Donne, Maria piena e senza freni! Ecco Ernesto nel 2015

Maria De Filippi a Uomini e Donne non si trattiene più dalla sua posizione e si lascia andare ad attacchi velati per gli Over. La puntata inizia con Jasna e Marcello Messina. Il cavaliere decide inaspettatamente di chiudere la loro conoscenza. Sebbene tutto sembrasse procedere nel migliore dei modi, ecco che Marcello ha iniziato a pensare di essere più avanti rispetto a lei nella frequentazione. Prima del suo ingresso in studio, Jasna scoppia a piangere. La dama non riesce a capire il motivo per cui lui ha deciso di chiudere. Non crede che da parte sua ci siano state le insicurezze di cui lui parla.

Marcello arriva in studio e si dice dispiaciuto di vederla in lacrime. Nonostante questo, inizia lo scontro. In breve, Messina ammette di aver visto Jasna troppo dubbiosa. Dopo di che, spiega di non poter fare di più di ciò che ha fatto per toglierle questi dubbi:

“Tu mi hai detto che non stavi bene perché mi sentivi distante. In questo mese, cosa avrei dovuto fare di più che non ho fatto. Hai usato parole importanti per me, ma se tu mi avverti lontano cosa posso fare io?”

Nessuno riesce a capire le motivazioni di Marcello a UeD, con Jasna incredula e in lacrime. La dama fa notare che in un rapporto ci può stare che uno dei due possa avere dei dubbi. Maria De Filippi è abbastanza perplessa, tanto che chiede a Marcello di spiegarsi meglio. “Lei nutre delle insicurezze che non so da dove derivano”, risponde il cavaliere. Maria appare davvero stufa di queste situazioni. Infatti, solo qualche giorno fa si è lasciata andare a una nuova sfuriata. Ormai De Filippi non riesce più a trattenere ciò che pensa. Oggi si scaglia contro Marcello:

“Marcello se tu non provi niente per una persona ok. Però se la lasci perché vuole sicurezze… Tu Jasna veramente pensi che ti ha lasciata per questo? Se una persona che sta un’altra parte vuol dire che non vuole stare con te. Marcello ma tu vuoi stare con lei?”

Messina spiega che continuerà a conoscerla solo se lei si rapporterà con lui in modo diverso. “Se a lei non arrivo adesso che sto dando il massimo, cosa dovrò fare dopo?”, chiede il cavaliere. Dopo di che, Marcello dichiara che lei non riuscirebbe ad andare alla sua stessa velocità. A questo punto, però, lei racconta di avergli presentato anche sua figlia. E anche questo è un dettaglio che ha disturbato Messina, in quanto ha trovato il tutto prematuro.

Uomini e Donne, Ida Platano: il ritorno di Ernesto Russo

Ida Platano torna al centro studio con David, con cui ha fatto un’esterna. La tronista appare sempre meno interessata al corteggiatore cubano e un po’ distante. Al contrario, per Mario sembra esserci tanto interesse. A un certo punto, Maria presenta un nuovo aspirante corteggiatore, Ernesto Russo, ex cavaliere. Quest’ultimo si presenta con i capelli lunghi e la barba abbastanza folta. Il suo aspetto genera qualche battuta da parte di Tina, che viene presa con ironia dall’uomo.

Ernesto dichiara di essere stato già nel programma, anni prima. Precisamente nel 2015. Ida decide di tenerlo tra i suoi corteggiatori. Lui stesso racconta di essere napoletano e un organizzatore di eventi e cene private. Qui di seguito, Ernesto oggi ed Ernesto nella sua prima partecipazione nel 2015. Chi segue da anni il dating show di Maria De Filippi ricorderà di sicuro questo cavaliere, che uscì dal programma con Laura Laureti.

https://twitter.com/JosephineBe/status/1734583269994143787

UeD, Cristian nei guai: l’appunto di Maria De Filippi

“Sei quello che si mette più nei guai tra tutte le persone che ho conosciuto”, confessa Maria quando anticipa a Cristian che si ritroverà di nuovo nei problemi. Il tronista ha fatto una bella esterna con Valentina, a cui ha presentato suo padre, tramite una telefonata. Virginia arriva furiosa in studio, come ha preannunciato De Filippi.

Dopo aver fatto una bella esterna con Valentina, Cristian ha deciso di non farne un’altra con Virginia. Il tronista spiega a quest’ultima che non sarebbe stato se stesso, ma che avrebbe tenuto il freno a mano tirato dopo quanto accaduto con l’altra corteggiatrice. Inizia uno scontro tra le due ragazze.