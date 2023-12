UeD: sfogo di Maria caduto nel vuoto, poi l’osservazione su Ida

Cadono nel vuoto le parole di Maria De Filippi a Uomini e Donne, con il confronto tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti. È proprio la conduttrice a chiedere ai due di sedere al centro studio per raccontare come stanno andando avanti le loro rispettive nuove conoscenze. Il cavaliere e la dama discutono ancora e ancora, senza arrivare però a una conclusione. Addirittura pensano di poter andare in cena insieme per chiarire. Allo stesso tempo, però, lui dichiara di non voler ricominciare la loro storia.

Allora a cosa servirebbe un chiarimento? Perché continuare a discutere al centro studio? Proprio di questa si è lamentata Maria in una delle puntate andate in onda la scorsa settimana. De Filippi ha sfruttato una situazione creata da Gemma Galgani per colpire Alessio e Claudia, accusandoli di andare al centro studio per discutere sul nulla. La padrona di casa era davvero furiosa, ma nessuno dei due ha replicato. La stessa Maria ha fatto notare che Alessio e Claudia, a differenza di Gemma, non hanno detto una parola in merito alla sua sfuriata.

Oggi De Filippi a UeD se ne resta in silenzio mentre i due confrontano. La conduttrice, durante quella sua sfuriata, ha fatto notare che spesso preferisce non dire la sua, citando la situazione poco chiara di Alessio e Claudia. La padrona di casa nella puntata di oggi appare infastidita perché nuovamente i due appaiono per nulla convincenti, in un confronti che sembra non portare a nulla. Sebbene la conduttrice abbia palesato il suo fastidio per determinate dinamiche, i due continuano a confrontarsi al centro studio, senza trovare un punto di incontro.

Intanto, esce fuori che Claudia si era rifiutata di dormire nello stesso albergo di Alessio durante la loro frequentazione, nonostante fossero quasi una coppia. La dama si giustifica affermando che le sembrava troppo importante dormire insieme. Intanto, Alessio ha ancora dei dubbi sulla richiesta dell’ex fidanzato di lei di partecipare al programma. E in effetti proprio dopo questo fatto il cavaliere ha messo le distanze.

Il confronto si conclude con Alessio che assicura che è finita definitivamente tra loro. A questo punto, però, Vincenzo ammette di non sentirsela più di uscire con Claudia.

Uomini e Donne: Ida Platano vicina a Mario, Tiziana spazientisce De Filippi

Va avanti il percorso di Ida Platano come tronista. La sua conoscenza con Mario sembra proseguire nel migliore dei modi, com’è possibile notare attraverso la loro nuova esterna. Il tutto avviene sotto gli occhi di Alessandro Vicinanza, il quale rispondendo alla domanda di Maria ammette che è un po’ strano ritrovarsi in questa situazione. Intanto, De Filippi fa notare che Ida è sempre più interessata a Mario: “Tu sei cambiata dalla prima esterna a questa. Si vedeva, inizia a piacerti”. Ancora una volta, la conduttrice riesce a leggere tra le righe e a notare i più piccoli dettagli. Infatti, Ida conferma che qualcosa è cambiato e che inizia davvero a piacerle Mario.

La puntata va avanti con Letizia, che siede al centro studio con Albino e Vincenzo. Esce fuori che la dama ha chiesto al primo di evitare di raccontare che tra loro c’è stato un bacio, per poi rivelarlo lei stessa alla redazione. Entrambi sembrano avere dei dubbi. In particolare, Tiziana ammette di aver notato una forte gelosia da parte di Albino. Invece, quest’ultimo dichiara di non riuscire a fidarsi di lei e fa notare che le sue considerazioni non sono frutto della gelosia.

Inoltre, Albino afferma più volte che Letizia dovrebbe comportarsi come farebbe nella vita reale. Tale considerazione arriva quando il cavaliere si mostra infastidito per il fatto che la dama vorrebbe conoscere altre persone. Lui, per rispetto, ritiene che siccome va avanti da tempo la loro conoscenza dovrebbero conoscersi senza che ci sia nessun altro tra loro.

Con questo, però, precisa di non voler far apparire questo come una costrizione. Tiziana appare impacciata e ammette di esserlo, in quanto non sa cosa fare. Inizialmente accetta di non conoscere altre persone, per poi mostrarsi titubante e tutti lo notano in studio. La dama dichiara che le piace Albino, ma appare ancora confusa.

Maria si infastidisce parecchio con Tiziana. Ciò accade quando chiede a entrambi quante volte si siano baciati, dimostrando di non credere alla loro versione. Lui sorride e preferisce lasciare a lei la possibilità di rispondere. “Due volte”, dichiara la dama. Inoltre, Tiziana fa presente di non poter quantificare.

“Non è quello il problema. Il problema è che hai parlato di un bacio della buonanotte e che lui ha chiamato alla redazione dicendo che tu gli hai chiesto di non raccontare la verità”, afferma Maria, dimostrando di essere particolarmente innervosita dall’atteggiamento di lei. Non solo, Gianni e Tina ammettono di avere dei sospetti su Tiziana.