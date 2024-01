Uomini e Donne, scene surreali tra sfottò di Maria e un addio giusto

La puntata di Uomini e Donne del 24 gennaio 2024 inizia con Maria De Filippi che chiama a sedere al centro studio Roberta Di Padua e Cristina Tenuta. Attraverso una clip è possibile ascoltare uno sfogo di Alessandro Vicinanza dopo la precedente registrazione, durante il quale ha ammesso di sentirsi attratto da entrambe le dame. La conduttrice continua, intanto, a prendere in giro Tina Cipollari che insiste nel prendere le difese del cavaliere. Ancora una volta, la padrona di casa fa notare di non approvare il comportamento di Alessandro.

Non è la prima volta che Maria si schiera contro Vicinanza. Quando il cavaliere oggi le chiede aiuto per risolvere la situazione con entrambe le dame, lei è in imbarazzo: “È impossibile aiutarti!”. In modo surreale è addirittura Alessandro a decidere di chiudere con Cristina, mentre sembra voler riprovare a corteggiare Roberta. Allo stesso tempo, però, assicura che non chiederà a Di Padua di uscire insieme perché sa già che le cose non funzionerebbero. Ma la stessa Roberta assicura che non uscirebbe più con lui.

Alla fine Cristina torna a sedere al suo posto, seguita da Roberta. Entrambe lo lasciano solo al centro studio mentre racconta che già in adolescenza era solito fare dei grandi gesti durante il corteggiamento. Questo porta Gianni Sperti ad accusarlo di essere “un bamboccione”. Intanto, per Alessandro arriva una ragazza, Maria Ludovica, pronta a conoscerlo. De Filippi a UeD continua a prendere un po’ in giro Vicinanza, chiedendo alla nuova arrivata se le piacciano i fiori. “Preferisco i vestiti”, assicura Maria. La ragazza, però, non colpisce Alessandro, che la saluta.

Uomini e Donne, Mario strega Ida: Ernesto bacchetta e va via

La puntata va avanti con Ida Platano che ha portato in esterna Sergio, con cui ha condiviso momenti di complicità e serenità. Con Mario inizialmente tutto sembrava procedere per il meglio, durante la loro uscita. Il corteggiatore le ha fatto una sorpresa con una lettera proiettata su un grande schermo in un cinema vuoto. Non solo, Mario le ha regalato una t-shirt con la loro foto e ha fatto spegnere le telecamere per rivelarle un fatto riguardante la sua vita privata.

Ma ecco che Ida si è innervosita quando il corteggiatore ha palesato la sua intenzione di andare via dall’esterna per lavoro. La tronista è scoppiata a piangere, in quanto ha avvertito che Mario non vedeva l’ora di andarsene. A questo punto, in studio oggi scoppia l’ennesima lite tra Ida e Mario. Quest’ultimo viene anche chiamato “cafone” da Sergio, il quale l’ha salutato non appena è arrivato senza essere ricambiato.

Dopo questa parentesi, Mario racconta che l’aria per lui durante l’esterna si era fatta pesante per via di quel racconto privato che aveva appena fatto a Ida. A rimettere le cose al proprio posto ci pensa Ernesto Russo, che con eleganza bacchetta Sergio.

“Sono dovuto andare via nell’altra registrazione e ho visto le esterne dal camerino. Vorrei dire quello che penso: mi sembra una lotta tra uomini. Si è perso il punto, che è quello di corteggiare Ida. Tu Sergio non ti focalizzi su Ida. Tendi a parlare degli altri per attirare la sua attenzione. Ragazzi non stiamo litigando tra noi”

Scene surreali oggi nello studio di Canale 5, con Ernesto che cerca l’attenzione di Ida, la quale è troppo impegnata ad ascoltare Mario. Quest’ultimo, a un certo punto, si alza e mostra alla Platano che ha tatuato il suo nome sul polso. Dopo di che, Mario la trascina a sé e si abbracciano, facendo intendere così che è tornata la serenità tra loro.

Fino a qualche minuto prima, Ida stava urlando contro il corteggiatore e ora si ritrova tra le sue braccia, confermando tutto il suo interesse per lui. Maria, dopo il ballo, ricorda che Ernesto stava parlando. Così, gli chiede di continuare il suo discorso.

“Dopo quello che è successo con Mario mi sono freddato. Capisco che non c’è empatia tra di noi. Io preferisco a farmi da parte. Non penso di voler continuare e vorrei andare via”

Così Ernesto annuncia la sua uscita di scena. Una scelta giusta, visto che ormai è evidente che Ida sia fortemente legata ormai a Mario.