Uomini e Donne, Maria una iena con Vicinanza. Tenuta se la svigna

La puntata di Uomini e Donne inizia con il continuo degli scontri che vedono protagonisti Alessandro e Cristina contro Ida, Roberta e Armando. Si riprende dal discorso della Platano, la quale non crede molto all’interesse che Vicinanza e Tenuta si dichiarano a vicenda. Allo stesso tempo, Roberta fa presente che ha dei sospetti sulla notte che hanno trascorso insieme. I due hanno raccontato di aver dormito insieme, senza però lasciarsi andare. Questo insospettisce sia Roberta che Ida.

I tre veterani sono alleati contro Alessandro e Cristina, a quanto pare. E sembra che Maria De Filippi sia d’accordo con loro, tanto che oggi mette Vicinanza con le spalle al muro, come già ha fatto capire nella puntata andata in onda ieri. Per difendersi dalle accuse di Gianni Sperti, non avendo molto da dire evidentemente, inizia a chiamarlo continuamente Giovanni per provocarlo. A questo punto, l’opinionista chiede a Cristina come mai non escono dal programma visto che ha dato l’esclusiva ad Alessandro e ritiene troppo importante il fatto che hanno dormito insieme abbracciati.

Cristina a UeD ammette che uscirebbe dal programma, ma Alessandro si tira indietro spiegando di non essere ancora convinto. Barbara De Santi si scaglia così contro Vicinanza, accusandolo di essere bravo a rigirare le frittate. Il cavaliere replica tornando al momento in cui Barbara al centro studio di era lamentata per la barba di Federico, sottolineando che è una signora di 50 anni. A questo punto, Maria diventa una furia e tuona contro il cavaliere:

“Ma qual è il tuo problema se lei si è fermata sulla labbra? Io se voglio che Barbara resta al centro studio per 60 minuti lo fa! Ma cosa significa che è una signora di 50 anni? Ma cosa sono queste cose? Oh!”

Improvvisamente Cristina di tira indietro, vedendo tutti questi attacchi contro Alessandro. “Non mi piacciono le cose che dice. Io l’esclusiva non gliela do”, così Tenuta fa un passo indietro e fa notare che Vicinanza sta sminuendo ciò che sta accadendo tra loro.

De Filippi appoggia Cristina, mentre il pubblico crede che la sua sia una mossa studiata in questi minuti vedendo tutti contro e troppo attacchi nei confronti di Alessandro. Maria crede che faccia bene a fare dei passi indietro, in quanto Vicinanza non le sta dimostrando granché in questo momento.

La conduttrice fa chiaramente intendere di non riuscire a sopportare gli atteggiamenti di Alessandro all’interno del programma. Infatti, il suo sguardo appare davvero infastidito. Quando poi attacca Barbara, Queen Mary prende la palla al balzo per passare all’attacco e stroncarlo. Alla fine Cristina decide di lasciare lo studio, mentre Alessandro torna a sedere al suo posto deluso.