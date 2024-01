UeD con Ida, Roberta e Armando cadono le maschere. Maria tuona

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, torna Roberta Di Padua e Maria De Filippi fa sedere nuovamente al centro studio Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. La conduttrice ha perso la scommessa con Tina Cipollari, in quanto aveva ipotizzato che tra i due non ci sarebbe stato niente, visto che lei affermava di non provare alcuna attrazione per il cavaliere. Non torna solo Roberta in studio, ma anche Armando Incarnato.

Una piccola “apparizione”, come fa notare Gianni Sperti. Infatti nelle registrazioni successive, secondo quanto riportano le anticipazioni, è stato assente. A sganciare i primi colpi è Roberta, la quale accusa Cristina – già asfaltata da Ida Platano ieri – di essere una persona “falsissima”. Di Padua dichiara che la Tenuta non potrà mai essere amica con “una persona così”. A questo punto, Roberta a UeD si lascia andare a forti stoccate contro Cristina:

“Sei stata due anni con il dito a parlare contro gli altri e oggi sei uscita per quello che sei. La tua faccia non è bella. Quante volte mi hai detto che stavi sentendo Armando? Io a te non ho fatto nulla alle spalle. Non devi fare l’amica che non sei. Addirittura quella sera mi hai detto ‘dopo ti scrivo tutto’. Poi ti è iniziato a piacere? Come, mi avevi detto che ti eri annoiata con lui perché aveva parlato solo di Ida e me”

Cristina tenta di difendersi, ma non riesce molto a prendere la situazione in mano. “Mi dispiace di averti sopravvalutata come donna”, afferma Tenuta. Armando interviene e fa presente che in realtà tra loro la storia non si è chiusa, in quanto non si è mai aperta. Incarnato accusa Cristina di essere una persona falsa e confessa di essersi tolto una soddisfazione.

Un vero e proprio crollo per la Tenuta, in quanto non regge il confronto con Roberta e Armando. E il pubblico si schiera con i due storici Over, va detto. A Cristina sembra essere caduta una maschera, almeno questo è ciò che appare agli occhi del pubblico. Finisce nella bufera anche Alessandro, attaccato da Incarnato. Quest’ultimo racconta di aver sentito Vicinanza parlare male di Roberta e Cristina.

A confermare la versione di Armando ci pensa Ida Platano, che si scaglia contro Alessandro. I veterani del programma di Maria De Filippi si alleano e si schierano contro i due Over al centro studio. “Loro hanno avuto una conversazione da soli. Avete parlato di Roberta, è la verità”, conferma Ida. Di Padua sente di voler credere la versione di Armando e Ida.

Alessandro diventa una furia al centro studio. Armando, Roberta e Ida riaccendono i motori del programma. Incarnato torna a movimentare lo studio, questa volta con il sostegno del pubblico. Maria De Filippi si schiera contro Cristina e dalla parte di Roberta in modo esplicito:

“Sinceramente Cristina, ti ho sempre difesa, ma dal punto di vista di Roberta me la sarei presa anche io. Lei ti dice che soffre nel vederlo con te, tanto che se ne va. E tu poi ci esci. La reazione di Roberta è comprensibile. Tu non lo capisci Tina, perché non sei coinvolta. Fossi stata al posto di Roberta, te la saresti sbranata. Proprio perché non era davvero interessata ad Alessandro, poteva evitare. Perché ti deve piacere per forza?”

In effetti, Cristina ha più volte affermato che Vicinanza non le piaceva. De Filippi perde le staffe e riceve l’applauso del pubblico, combattendo contro Tina, che continua a prendere le difese di Cristina. A un certo punto, interviene di nuovo Ida:

“Io l’ho sempre detto: a loro non ci credo. Sta comodo a tutti e due. Se non c’è sentimento da entrambe le parti, ditemi cos’è. Ci deve essere qualcosa in più per dare l’esclusiva”

Uomini e Donne: Brando dedica una poesia a Beatriz

La puntata del 17 gennaio 2024 inizia con Brando e Beatriz che rientrano in studio dopo quanto accaduto ieri. La corteggiatrice si scusa con Raffaella, che sta attendendo di entrare, per averle rubato tutto questo tempo. Arrivata in studio, quest’ultima decide di abbracciare Beatriz, ammettendo di averla capita. In lacrime, Raffaella dichiara di avere anche lei un passato difficile e che ciò non dipende da quanti anni ha.

Intanto, il momento commuove Gianni Sperti. Subito dopo, Maria De Filippi ha fatto notare che oggi sarebbe Raffaella la scelta di Brando. Alla fine, il blocco si conclude in modo inaspettato. Brando decide di dedicare una poesia di Foscolo a Beatriz lasciano tutti senza parole. Sul web c’è spazio per le risate, in quanto i telespettatori trovano questo momento davvero spiazzante, ma anche simpatico. Nessuno probabilmente si sarebbe aspettato di vedere un partecipante del programma recitare una poesia per una sua corteggiatrice.

In attesa di assistere alla scelta, che è stata registrata ma ancora deve andare in onda, Cristian mette totalmente le distanze con Virginia. Quest’ultima ha lasciato lo studio, senza un motivo davvero convincente, nella registrazione precedente. Il tronista non l’ha inseguita e oggi mostra il suo interesse per Valentina, per cui porta anche un regalo (un peluche) in studio.