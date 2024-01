UeD, Ida smonta Cristina. Beatriz massacrata: urla e scena tagliata

La puntata di Uomini e Donne del 16 gennaio 2024 inizia con Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta al centro studio. La dama ormai ha perso credibilità. Aveva dichiarato inizialmente di non sentirsi attratta da Alessandro, al punto da voler evitare la conoscenza anche per rispettare Roberta Di Padua. Poi ha deciso di uscire con il giovane cavaliere, restando sempre molto vaga. In pochi credono che sia davvero interessata ad Alessandro. Oggi interviene anche Ida Platano, che la asfalta in studio.

“Cambi opinione da un’ora all’altra”, afferma infastidita la tronista, ricevendo l’applauso del pubblico. In effetti, Cristina è davvero poco convincente in questa conoscenza. Le anticipazioni segnalano che la conoscenza si è conclusa dopo un tira e molla e dopo le festività trascorse insieme, dormendo nello stesso letto, ma senza andare oltre fisicamente. Oggi esce fuori che Cristina ha rivelato alla redazione di essere interessata a Mario, il corteggiatore di Ida. Anche Teresa del Trono Over ha palesato lo stesso interesse.

Mario ha chiarito, su richiesta di Ida, di voler restare nel programma solo per lei. Ora Cristina ammette di aver cambiato idea sul corteggiatore, dopo aver visto la Platano rincorrerlo nella puntata andata in onda ieri. La tronista interviene di nuovo e smonta sia Cristina che Alessandro: “A pelle mi piaci, ma non si capisce molto. Tu Alessandro, con Roberta non volevi dare l’esclusiva, mentre ora con Cristina dopo una settimana già la dai?!”. La stessa opinione ce l’ha Gianni Sperti, il quale fa notare che Vicinanza dà l’esclusiva a una persona che conosce appena.

Uomini e Donne, Tina Cipollari massacra Beatriz tra urla e pianti

La puntata va avanti con Brando, che è uscito in esterna con Beatriz. Tra loro non sono mancate le discussioni ed ecco che in studio esplode Tina Cipollari. L’opinionista non ha mai nascosto il suo disappunto sull’atteggiamento della corteggiatrice, che non ha raccolto molti consensi neanche tra i telespettatori.

Infatti, sono tanti coloro che ritengono, come Tina, che Beatriz tenti di passare come una vittima, recitando una parte. Il suo modo di parlare, purtroppo, non è convincente. Nonostante questo, non si può di certo essere sicuri che la corteggiatrice non abbia avuto un passato difficoltoso. Al contrario, Cipollari non crede che a 20 anni la ragazza possa avere sulle spalle chissà che situazioni.

Come dice Gianni, portare determinati pesi a 20 anni può essere davvero difficile. La stessa Beatriz aveva raccontato, già dalla sua prima esterna, di non avere mai avuto un rapporto con la sua mamma biologica, che è morta. “Sei una lagna, questa è proprio una belva”, esclama furiosa Tina, certa che la corteggiatrice voglia passare come una vittima.

“Hai idea di quanto tempo fa sia finito il mio passato? Non devi giudicarmi!”, tuona in lacrime Beatriz. Intanto, Brando se ne resta in silenzio, come se nulla fosse. Forse avrebbe potuto intervenire in difesa della corteggiatrice, come Maria De Filippi fa, cercando di calmare Tina.

Alla fine, Beatriz lascia lo studio correndo dietro le quinte e urlando: “Io non ce la faccio”. Attraverso le anticipazioni, è noto che De Filippi ha deciso di tagliare una scena di questo blocco, in cui la corteggiatrice parla di questo passato difficile. Dunque, non si conoscono gli altri dettagli dell’accesa lite tra Beatriz e Tina, tra pianti e urla. Se Maria ha deciso di tagliare la scena, la situazione si è fatta decisamente delicata.