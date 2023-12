UeD anticipazioni, scena delicata: Maria taglia. Poi grane per Ida

Continuano le registrazioni di Uomini e Donne, con nuove anticipazioni che annunciano nuove svolte. Secondo quanto riporta IsaeChia, sembra che il Trono Classico sia stato al centro della scena, con Ida Platano in una situazione complicata. Non solo, tra Beatriz e Tina Cipollari è scoppiata una grossa lite con una scena che non andrà in onda. Intanto, procede la conoscenza tra Alessandro Vicinanza.

Partendo dalla prima questione, nella registrazione di ieri, è arrivata una segnalazione su Mario, il corteggiatore di Ida. Tra loro c’è poi stato un chiarimento. Ma cosa rivelava la segnalazione? Mario ha sentito via chat una ragazza per ben cinque giorni. Il corteggiatore ha spiegato quanto accaduto alla tronista, ma Maria De Filippi le ha fatto sapere la svolta inaspettata. Mario ha palesato l’intenzione di lasciare il programma.

Ida si è recata nel suo camerino, chiedendogli di tornare. Ormai è chiaro a tutti che alla Platano interessi davvero tanto il corteggiatore, al punto che ha messo da parte la segnalazione. Mario, però, ha fatto notare che purtroppo ha fatto una brutta figura per “una cavolata di cui si è pentito”. Ida non si è fermata qui, ma l’ha convinto a tornare in studio.

Gianni Sperti è intervenuto per far notare alla Platano che evidentemente non è poi così interessato a lei. La tronista è stata attaccata da Ernesto, il quale l’ha definita “donna zerbino”, perché si è recata da Mario in camerino. Il corteggiatore, ex cavaliere del Trono Over, le ha consigliato di avere più carattere.

Poco dopo, a causa della congiuntivite, Ernesto ha lasciato lo studio. Ha deciso di raggiungerlo per essere certa che si trattasse solo di quello e non di altro. Nel frattempo, durante ogni pausa dedicata al ballo, Ida è sempre stata vicina a Mario, che avrebbe guardato “con occhi innamorati”. Presente in studio anche il corteggiatore Sergio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Cristina e Alessandro, la storia continua

Le anticipazioni segnalano che Manuela si è detta stanca, in quanto pare che Alessio Pili Stella la mettano in secondo piano. Per questo avrebbe dato ieri buca al cavaliere, uscendo invece con Daniele. Intanto, va avanti la conoscenza tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, dopo l’uscita di scena di Roberta Di Padua.

La dama si è detta stupita in quanto ha iniziato a sentire “un certo trasporto verso di lui”. Oltre questo, Cristina ha chiesto di far rimanere Mario, se avesse deciso di lasciare la corte di Ida Platano. La Tenuta ha precisato, alla redazione, che come Armando Incarnato, il corteggiatore è il suo prototipo. Gabriella, invece, è uscita con due cavalieri, ma con entrambi ha deciso di chiudere la conoscenza.

UeD: furiosa lite, con De Filippi che taglia la scena di Beatriz

Per quanto riguarda Brando, le anticipazioni di UeD segnalano che ha fatto un’esterna con Beatriz, dove però è apparso scocciato. Infatti, pare si sia anche rifiutato di baciarla. In studio si è acceso un forte litigio tra la corteggiatrice e Tina Cipollari. L’opinionista ha tuonato contro Beatriz, che continua a parlare dei suoi traumi del passato.

Tina non crede che possa avere avuto chissà quante esperienze traumatiche, visto che ha 20 anni. Ma ecco che, in lacrime, Beatriz ha rivelato una parte del suo passato molto difficile. Maria De Filippi ha assicurato alla corteggiatrice che questo suo racconto non verrà trasmesso e che, dunque, la scena sarà tagliata in fase di montaggio.

Una saggia scelta quella della conduttrice, visto che probabilmente Beatriz si è ritrovata a raccontare qualcosa di davvero difficile e delicato. Intanto, Brando va avanti con la sua conoscenza con Raffaella e insieme hanno condiviso un’esterna sulla neve. I due si sono anche baciati. Le anticipazioni svelano che tra Raffaella e Beatriz c’è stato un abbraccio in studio.

Nel frattempo, Cristian è uscito in esterna con Valentina. Il tronista ha ammesso di apprezzare il suo atteggiamento e ha portato un regalo di Natale a entrambe le sue corteggiatrici. Ma di Virginia nessuna traccia. La corteggiatrice non ha preso parte alla registrazione e Cristian ha deciso che non andrà a riprenderla, in quanto crede che stavolta non avesse reali motivazioni. Nonostante questo, ha confessato di sperare di rivederla, altrimenti deciderà cosa fare.