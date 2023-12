UeD anticipazioni: pesante lite con un’uscita inattesa! Segnalazioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che nella registrazione del 20 dicembre, che andrà in onda con le puntate di gennaio 2024, Federico Castello ha lasciato il programma. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, ciò è avvenuto durante una furiosa lite in studio. Nel frattempo, continua la conoscenza tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, con lui che continua a guardarsi intorno. Non solo per Ida Platano è arrivata una segnalazione. Ma partendo dal primo blocco, Federico è il cavaliere che è arrivato nel dating show di Maria De Filippi per conoscere Barbara De Santi.

La loro conoscenza, però, è naufragata in breve tempo e non in modo sereno. Infatti, si sono lasciati durante un duro scontro, preceduto dall’allontanamento di lui. Inaspettatamente, è intervenuta Aurora Tropea, che gli ha proposto una conoscenza. Accettando, Federico è rimasto nel programma, ma ha dovuto affrontare da subito Tina Cipollari. L’opinionista l’ha attaccato più volte, ricevendo altrettanti critiche e accuse da parte sua.

Ed ecco che le nuove anticipazioni di UeD rivelano che Federico Castello ha nuovamente litigato con Tina Cipollari, questa volta “animatamente” e “pesantemente”. Alla fine, il cavaliere ha deciso di lasciare il programma, lasciando lo studio.

UeD anticipazioni: Alessandro Vicinanza archivia la storia con Roberta

Intanto, procede la conoscenza tra Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza. Non solo, l’ex fidanzato di Ida Platano sta attualmente frequentando anche Asmaa. Dunque, sembra che da parte sua la conoscenza con Roberta Di Padua si sia conclusa in modo tranquillo. Infatti, pare stia continuando serenamente il suo percorso nel programma.

Al contrario, la dama di Cassino sembra aver lasciato definitivamente il dating show di Maria De Filippi, nella registrazione precedente. In quella di oggi, secondo le anticipazioni, sono stati assenti sia lei che Armando Incarnato.

Anticipazioni Uomini e Donne: segnalazione su Mario

Per quanto riguarda il Trono Classico, Brando non ha preso parte alla registrazione. Intanto, è arrivata una segnalazione sul corteggiatore di Ida Platano, Mario. In studio è addirittura arrivata una ragazza che ha raccontato che si stavano sentendo. Alla fine Mario è rimasto e la situazione si è chiarita. Ida ha portato in esterna sia lui che Ernesto. Non si conoscono, però, per il momento i dettagli di questa segnalazione. Infine, Cristian è uscito con Valentina e Virginia.