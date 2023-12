Uomini e Donne: Aurora spiazza, dame ‘terrorizzate’ da due volti

La puntata di Uomini e Donne inizia con Barbara De Santi, la quale racconta delusa che Federico è sparito nel nulla dopo la registrazione precedente. Il cavaliere, giunto nel programma di Maria De Filippi per conoscerla, non le ha più risposto alle chiamate e ai messaggi. Si ipotizza inizialmente che si sia offeso per le dure critiche di lei sulla barba, da lei per nulla apprezzata. Va detto che Barbara non aveva rivolto solo commenti negativi su questo dettaglio, ma gli aveva fatto molti complimenti.

De Santi chiede di non farlo entrare oggi in studio, in quanto non ha voglia di ascoltarlo dopo quanto accaduto. Alla fine, per la curiosità degli altri, la dama sceglie di avere questo confronto.

“Non sembrava stessimo sulla stessa linea. Volevo ridere con lei di una cosa successa in puntata, quella legata a Silvio. Quando finisce la puntata si lamenta per l’ennesima volta della barba. Non do peso, perché capisco che sia solo un canone estetico. Mi ha, però, elemosinato complimenti. Sentire questo attacco e questa pretesa mi ha limitato. Quando sono andato in camerino, mi ha chiamato. Poi mi ha scritto un messaggio di 16 righe. Lei è impostata in un certo modo. Lei vuole che un uomo le risponda quando dice lei. A quel punto ho deciso di non risponderle, perché non avevo niente da dirle. Non ho voglia di tagliare la barba né di fare altro che dice lei. Tu sei una bambina di 12 anni nel corpo di una donna”

Tina Cipollari non è d’accordo con questo suo commento, tanto che lo accusa di aver trovato una motivazione superficiale. “Federico ora ti dai una calmata e ti stai zitto”, tuona improvvisamente Barbara mentre discutono e raccontano fasi differenti della loro conoscenza. La De Santi è ora convinta che non sia davvero mai stato interessato a lei e lo accusa di non avere educazione per non aver risposto alle sue chiamate.

“Tu vuoi un uomo da disegnare, a tua immagine e somiglianza”, dichiara duramente Federico. Barbara reagisce male e su consiglio di Tina torna a sedere al suo posto. Inaspettatamente interviene Aurora Tropea a Uomini e Donne, la quale si dice interessata a conoscere lei Federico. Quest’ultimo accetta di avviare questa conoscenza. Barbara, però, lo attacca facendo notare che in realtà lui nei giorni scorsi le aveva assicurato che nel parterre delle fame nessuna l’aveva colpito.

“Ma io sono contenta se te la porti fuori da qui, uscite tutti e due e facciamo bingo”, urla Barbara. Senza alcuna delicatezza Federico continua a essere duro con De Santi, che ormai è nota al pubblico per il suo carattere e che lui ha deciso di corteggiare. Ora stranamente il cavaliere la attacca accusandola di essere ossessiva. Il comportamento di Federico lascia un po’ a desiderare. Quando Cristina Tenuta gli dà dell’ometto, lui va su tutte le furie definendola “biondona”.

Fino a qualche secondo prima, lui cercava di offendere la De Santi dandole della “maestrina”. Persino Maria De Filippi sembra infastidirsi quando Federico accetta di ballare con Aurora. “Vedi che sa ballare?!”, ironizza la conduttrice rivolgendosi a Barbara, a cui lui aveva detto di non voler ballare perché non sapeva farlo.

Uomini e Donne: Alessandro Vicinanza svela un retroscena sul parterre delle dame

Maria De Filippi manda in onda una clip che riprende uno sfogo di Alessandro Vicinanza, che in lacrime dopo la registrazione precedente dichiara di voler conoscere altre dame. Dopo un anno vissuto dentro una relazione, ora vorrebbe fare altre conoscenze e non concentrarsi solo su Roberta Di Padua. Teme di rivelare il nome della dama che gli interessa perché sa che Roberta e Ida Platano, presenti in studio, potrebbero creare problemi. “Chi si metterebbe contro di loro?!”, chiede in lacrime Vicinanza durante questo sfogo.

Maria fa poi sapere ai presenti che Alessandro si è recato successivamente da Roberta a Cassino. La Di Padua conferma, facendo presente che ci sono alti e bassi. Intanto, De Filippi invoglia Vicinanza a fare il nome della dama che gli interessa e di cui si è parlato nella puntata precedente. Prosegue il mistero legato a questa donna, che attraverso le anticipazioni il pubblico sa già: si tratta di Cristina Tenuta.

E proprio per l’interesse che Vicinanza prova per lei Roberta Di Padua ha deciso di lasciare il programma nell’ultima registrazione. Alla fine, nella puntata di oggi, la dama di Cassino decide comunque di ballare con Alesssandro.