UeD anticipazioni: Di Padua ha lasciato il programma, ecco perché

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 12 dicembre 2023, Roberta Di Padua ha lasciato il programma. Le anticipazioni riportare da Lorenzo Pugnaloni su Instagram rivelano che la dama di Cassino ha deciso di abbandonare la trasmissione da sola, senza aver trovato prima l’anima gemella. La sua uscita dal dating show di Maria De Filippi è avvenuta quando Alessandro Vicinanza ha deciso di accettare di conoscere Cristina Tenuta.

Già durante la registrazione avvenuta ieri si era parlato dell’interesse nutrito dal cavaliere, ex fidanzato di Ida Platano, nei confronti della dama. Quest’ultima aveva dichiarato di aver rifiutato il numero di Alessandro, in quanto consapevole del rapporto che lui aveva già creato con Roberta, a cui voleva portare rispetto. La stessa Di Padua pare che inizialmente abbia spronato Cristina ad accettare in modo da valutare il comportamento di Vicinanza.

Ed ecco che oggi le anticipazioni di UeD riportano che Roberta ha abbandonato il programma. Di Padua ha ammesso di non riuscire a continuare un percorso nella trasmissione assistendo alle nuove conoscenze di Alessandro con altre donne. Pertanto, ha preferito andare via, lasciando così il dating show.

I fan non saranno di certo felici di questa sua decisione. D’altronde il pubblico che la sostiene l’aveva avvertita: il lupo perde il pelo ma non il vizio. Proprio un anno fa, Alessandro lasciava in sospeso la loro conoscenza perché si era dichiarato addirittura innamorato di Ida Platano.

Nonostante questo, Roberta ha riaperto la porta del suo cuore a Vicinanza, restando scottata. Un colpo basso quello di Alessandro, le cui decisioni hanno portato la Di Padua ad andare via. Evidentemente, Roberta prova qualcosa di importante per Vicinanza, al punto da non riuscire più a restare nel programma. Non resta ora che attendere la messa in onda di questa registrazione per scoprire nel dettaglio cos’è accaduto nello studio di Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida, Cristian e Brando vanno avanti

Secondo le anticipazioni, la registrazione di oggi è stata concentrata soprattutto su quanto accaduto tra Roberta e Alessandro. Per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano è uscita in esterna solo con Mario. Verso questo corteggiatore, la tronista sembra nutrire davvero un forte interesse.

Intanto, Cristian è uscito solo con Valentina. Non si sa come abbia reagito Virginia. Invece, Brando ha fatto un’esterna solo con Beatriz.