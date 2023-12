UeD anticipazioni, Guarnieri fa parlare. Colpo basso per Di Padua

Continua il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Proprio in queste ore si sta parlando di Riccardo Guarnieri. L’ex cavaliere tarantino sembra aver mandato un altro segnale ai fan: si trova a Roma. Molti telespettatori sono convinti che c’è un legame tra questo suo viaggio nella Capitale e il programma di Maria De Filippi. Le anticipazioni, però, non segnalano la sua presenza in studio nella registrazione di oggi che andrà in onda nelle prossime settimane.

Già nei giorni scorsi si era parlato dell’eventualità di rivedere Riccardo nel dating show di Canale 5, proprio ora che Ida è tronista. Il motivo? Guarnieri pare abbia smesso di seguire su Instagram quella che sarebbe stata la sua fidanzata fino a qualche giorno fa. Questo è un chiaro segnale, nell’era dei social network, da non sottovalutare. Ora l’ex cavaliere condivide sul suo profilo Instagram alcune foto che documentano il suo arrivo a Roma. Va precisato che domani pomeriggio avverrà un’altra registrazione.

Dunque, è atteso il colpo di scena da parte dei fan, che dovrebbero anche valutare che potrebbe trattarsi per Riccardo solo di un viaggio a Roma. Nel frattempo, le anticipazioni di UeD – riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram – segnalano che Ida ha fatto un’esterna con Ernesto. Dopo di che, si sarebbe infuriata con Mario e David per una loro mancanza di reazione.

Il primo, verso cui secondo Maria De Filippi la Platano sarebbe nutrirebbe un certo interesse, ha assicurato di non essere una persona che vuole creare discussioni in studio. Ida ha messo da parte le divergenze e ha deciso di ballare con lui.

Anticipazioni Uomini e Donne: Alessandro delude Roberta, Gemma non cambia mai

Per quanto riguarda il Trono Over, come già segnalavano le varie indiscrezioni, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza continuano la loro frequentazione. Sono stati insieme a Salerno, ma la dama di Cassino sembra non riuscire a fidarsi. Infatti, Alessandro ha ammesso di essere attratto da Cristina Tenuta. Quest’ultima, però, ha deciso di non accettare l’invito, in quanto vuole rispettare l’interesse di Roberta.

Di Padua le ha assicurato di non avere alcun problema se mai dovessero uscire insieme, tanto che l’avrebbe spronata a farlo, in quanto sono tutti nel programma per questo. Così Alessandro ha deciso di ballare con Cristina. Il gesto ha deluso non poco Roberta, che è rimasta male e ha confessato di aver perso tutta la fiducia in lui. D’altronde i fan avevano avvertito la Di Padua.

Molti telespettatori non avevano condiviso la decisione della dama di Cassino di tornare a frequentare Vicinanza, che l’aveva messa da parte per stare con Ida lo scorso anno. A detta di tanti dei suoi fan, non avrebbe dovuto dare un’altra possibilità a una persona che già in passato non l’aveva scelta.

Nella nuova registrazione di UeD, sono tornati al centro studio Claudia Lenti e Alessio Pili Stella. La dama ha raccontato che il cavaliere le aveva confessato che si stava innamorando. Ma ecco che in studio si è accesa una forte lite, con toni abbastanza accesi. Alessio ha ribadito di voler chiudere definitivamente e lei ha detto di voler fare lo stesso.

Mentre per Marco è scesa una nuova ragazza, Gemma Galgani ha deciso di chiudere la conoscenza con Antonio. La dama torinese ha ammesso di vederlo solo come un amico. Antonio ha deciso di lasciare il programma, in quanto era sceso per lei. Gemma vuole conoscere meglio un altro cavaliere, il quale però avrebbe parlato solo di un’amicizia.

UeD: esterne importanti per Brando, Cristian ancora in difficoltà

Tornando al Trono Classico, Brando è uscito in esterna sia con Raffaella che con Beatriz e ha baciato entrambe. Con la seconda si è commosso dopo aver ricevuto da lei una lettera. Tina Cipollari, però, non si fida della corteggiatrice. Molto bella anche l’esterna con Raffaella, a cui Brando ha regalato una foto che lo ritrae quando era un bambino.

Alla fine, Beatriz ha deciso di non ballare con il tronista, convinta che l’abbia scelta per il ballo solo perché l’ha vista triste. Anche Raffaella si è tirata indietro, poiché non ha voluto passare per la seconda scelta.

Cristian, dopo la scorsa registrazione, si è recato da Virginia in camerino per dirle di non andare via. Alla fine è arrivata la pace tra loro, con la corteggiatrice che gli ha fatto una sorpresa. Virginia gli ha regalato delle magliette con delle scritte e tra loro è scattato un bacio. Valentina non ha reagito bene e ha attaccato la rivale, accusandola di fare avanti e indietro.

Lei stessa ha deciso poi di eliminarsi, lasciando lo studio. Cristian l’ha seguita ed entrambi non sono più rientrati.