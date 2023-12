Uomini e Donne, Vicinanza e Di Padua: scatta il bacio passionale

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno ripreso a frequentarsi e pare proprio che le cose tra i due stiano procedendo a gonfie vele. Ad avvalorare l’ipotesi alcuni avvistamenti degli scorsi giorni, che vedono protagonisti i due partecipanti al Trono Over di questa edizione del dating show di Maria De Filippi. In particolare, ci sono delle fotografie, scattate da un follower dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che immortalano i due in atteggiamenti molto intimi.

Alessandro e Roberta sempre più vicini

Dopo il ritorno di Alessandro Vicinanza nel dating show di Canale 5, nella puntata del 4 dicembre scorso lui e Roberta Di Padua hanno ripreso a frequentarsi sotto gli occhi dell’ex di Vicinanza, Ida Platano, nuova tronista di Uomini e Donne.

Negli ultimi giorni la coppia sta passando molto tempo insieme e recentemente sono stati avvistati mentre cenavano in un elegante ristorante romano, nei pressi di Ponte Milvio. Ma la vera notizia bomba è arrivata poche ore fa: Vicinanza e la Di Padua stati visti baciarsi in quel di Salerno, città natale di Alessandro. Come anticipato, un utente di Instagram ha addirittura scattato loro una foto per poi condividerla con Deianira Marzano, scrivendo: “Alessandro e Roberta felici e contenti, per non dire ‘innamorati’“.

Insomma, sembra proprio che la dama originaria di Cassino e Vicinanza siano pronti a riprovarci e soprattutto a dare una seconda possibilità al loro rapporto. Un legame che era stato spezzato dall’arrivo dell’uragano Ida e quindi dall’inizio della frequentazione di Alessandro con la Platano. I due quindi si apprestano a risolvere le loro questioni in sospeso e, perché no, ricominciare magari una nuova vita insieme.

Per saperne di più non resta che aspettare la prossima settimana: lunedì 11 e martedì 12 sono infatti previste le registrazioni delle nuove puntate del dating show. A questo punto è logico aspettarsi dei nuovi e importanti sviluppi per Alessandro e Roberta. I fans di Uomini e Donne sono in trepidante attesa di sapere come si evolverà la situazione tra i due e soprattutto se riusciranno a consolidare nuovamente il loro rapporto, nonostante tutto e tutti.

Il ritorno di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Dopo un anno di lontananza dal piccolo schermo, Alessandro Vicinanza è tornato negli studi di Uomini e Donne più carico che mai e, come pensano in tanti, riconquistare Roberta Di Padua. Nel corso di una recente intervista al magazine di Uomini e Donne, Vicinanza ha raccontato le motivazioni che lo hanno portato a decidere di tornare nel dating show: “Perché è emozionante! È un programma che ti dà la possibilità di conoscere persone, di uscire con loro e di metterti in gioco veramente…Poi ammetto di soffrire un po’ la solitudine“.

Insomma, nessun accenno a Roberta Di Padua, anche se l’interesse di Vicinanza nei confronti della sua ex compagna è forte e soprattutto evidente: “Ricordo le nostre uscite dello scorso anno, è una donna che non me la dà vinta, quindi è appassionante perché con lei non ti annoi mai. […] Più che riprovare, per me sarebbe un ricominciare da zero facendo tabula rasa del passato”.