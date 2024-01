UeD anticipazioni: Ernesto va via, Di Padua e Silvio infiammano

Il corteggiatore di Ida Platano, Ernesto Russo, ha lasciato Uomini e Donne. Nel corso della registrazione del 15 gennaio 2024, che andrà in onda con le prossime puntate, c’è stato spazio anche per le discussioni. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, ancora una volta al centro degli scontri c’è Roberta Di Padua, la quale ha deciso di tornare a far parte del parterre del Trono Over.

Partendo dal Trono di Ida, le anticipazioni segnalano che è stato lo stesso Ernesto a decidere di lasciare la corte. Non si sa cosa abbia portato il corteggiatore, che molti ricordano anche come cavaliere del Trono Over, a prendere questa decisione. Nel corso della puntata andata in onda oggi pomeriggio, Ida ha rincorso Mario, provocando un certo fastidio in Ernesto, che non ha nascosto il suo disappunto.

Il corteggiatore già nella puntata di oggi era apparso abbastanza deluso, soprattutto quando ha fatto notare che la Platano è parecchio legata a Mario. Il gesto della tronista ha dato l’impressione a Ernesto di una mezza scelta. Dunque, è probabile che il corteggiatore abbia deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi per questi motivi. Le anticipazioni di UeD segnalano che Ida è uscito con Mario e tra loro sono nate delle discussioni.

Alla fine, è tornato il sereno. Ma ormai è chiaro a tutti che la Platano sia parecchio interessata a Mario. Nel frattempo, sta continuando a conoscere anche Sergio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Roberta Di Padua e Silvio al centro degli scontri

Armando Incarnato, che nella registrazione della scorsa settimana, oggi non era presente in studio. Dunque, è chiaro ormai che il cavaliere napoletano non porterà avanti un percorso continuativo, almeno in questa edizione. Intanto, ci pensa Roberta Di Padua a rianimare lo studio di Canale 5.

Nella registrazione di oggi, è uscito fuori che Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta si sono rivisti fuori dallo studio. Le anticipazioni della scorsa settimana parlavano di una conoscenza finita. Ma al centro studio sono finiti nuovamente loro. Non è comunque accaduto nulla tra loro, tanto che hanno deciso di chiudere definitivamente.

Nel frattempo, si è accesa una forte discussione con Roberta protagonista. Per quanto riguarda gli altri protagonisti del Trono Over, Claudia è uscita con Daniele e tutto sembra procedere bene. Sabrina, invece, sta conoscendo sia Francesco che un cavaliere nuovo. Si è accesa una discussione anche durante questo blocco con l’intervento di Silvio.

Infine, nel Trono Classico si è parlato anche di Brando, che ha portato in esterna Beatriz. Il tronista ha accusato di aver discusso con Raffaella, in quanto lei non avrebbe avuto alcuna reazione dopo il bacio con Beatriz. La corteggiatrice alla fine ha lasciato lo studio e Brando l’ha seguita. Entrambi non sono più rientrati.