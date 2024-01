UeD, Ernesto stronca Ida e Mario. Così Manuela spiazza De Filippi

La puntata di Uomini e Donne, in onda il 15 gennaio 2024, inizia con Ida Platano. La tronista si ritrova a rincorrere Mario, il quale dopo la segnalazione della precedente registrazione vuole lasciare il programma di Maria De Filippi. Già dopo quel momento, Ida ha raggiunto in camerino il corteggiatore. Oggi si ritrova a rifarlo, in quanto lui ribadisce alla redazione di non riuscire a ricostruire il rapporto con la tronista, convinto di aver rovinato tutto.

Tina Cipollari e Barbara De Santi fanno notare che, nonostante la segnalazione, tutti hanno cercato di giustificarlo. Eppure Mario continua ad affermare di voler lasciare il programma. Senza neanche pensarci, Ida decide di raggiungerlo fuori dallo studio. “Questa è già una mezza scelta”, afferma Ernesto. “Ti voglio tutelare. Al tuo fianco devi avere un uomo che ti protegge, non questo. Io non sto bene con me stesso per quello che ho fatto”, questa la spiegazione di Mario.

Il corteggiatore di Ida a UeD non convince più i telespettatori, convinti che le sue siano solo scuse per lasciare il programma. Questo perché la stessa Platano gli sta chiedendo di non andare via e gli sta dando rassicurazioni. Gianni Sperti, che finora l’ha difeso, oggi non ci sta: “Ida non puoi stare lì a supplicare un uomo di restare. Oggi vedo sinceramente che tu Mario stai mettendo al primo posto te stesso”. Se effettivamente Ida avesse chiuso la porta e avesse deciso di non dargli più alcuna possibilità, allora sarebbe stato più sensato questo momento.

Ma è proprio Ida a rassicurarlo. Nonostante questo, c’è da dire che Mario appare convinto di ciò che dice, anche quando dichiara il suo interesse per la tronista. Ciò che dimostra, invece, Ida è che è una donna che non si ferma di fronte a nessun ostacolo, quando le piace davvero una persona, non preoccupandosi di come potrebbe passare agli occhi delle persone questo suo atteggiamento. La Platano nel ruolo di tronista avrebbe potuto fare l’altezzosa e andare avanti, facendo scendere altri corteggiatori.

Ida va oltre il suo ruolo per l’interesse che prova per Mario. Alla fine il corteggiatore le sorride e si dice pronto a entrare in studio, dopo l’invito di Gianni. Ma ecco che Ernesto interviene palesando il suo disappunto:

“Vorrei dire a Mario che non si deve preoccupare della gente fuori, ma a chi sta dentro e che potrebbe superarti. Ida invece da te sono un po’ deluso. Il fatto di rincorrerlo e insistere. Così fai il tappetino. Io non voglio il tappetino, ma una donna”

Uomini e Donne: lo studio si schiera con Manuela, Alessio di nuovo nella bufera

Maria De Filippi appare divertita di fronte alla genialità di Manuela, che ha deciso di vendicarsi di Alessio Pili Stella, convinta che l’abbia presa in giro. La conduttrice racconta nel dettaglio quanto accaduto:

“Questa non l’avevo mai sentita nella mia vita. Dice a lui ‘ok usciamo’, ma invece esce con Daniele. Gli dà un indirizzo e fa sì che lui si rechi lì ad attenderla inutilmente. E non gli risponde neanche più! Che pacco! L’hai mandato in un posto ad aspettarti”

Manuela è furiosa perché quando Alessio ha parlato della sua situazione sentimentale non ha neanche menzionato il fatto che sarebbero usciti insieme. Invece, in studio Pili Stella non l’aveva neppure citata, come se non volesse far sapere che si stavano conoscendo. Alessio si difende, mentre De Filippi si schiera con Manuela. Il cavaliere accusa la dama di voler ottenere visibilità, ma Maria lo smentisce facendo presente che lei in realtà ha avuto la sua sfuriata fuori dallo studio, lontano dalle telecamere.

Tutti prendono le difese di Manuela, anche Ida e Gianni. Inoltre, De Filippi interviene più volte per schierarsi dalla parte della dama, facendo presente che Alessio da tempo non la considera mai in studio. Alla fine Alessio viene rimproverato anche da Barbara De Santi e decide di tornare a sedere al suo posto, lasciando il centro studio. Come se niente fosse, la conduttrice va avanti con la puntata, permettendo a Daniele e Manuela di raccontare la loro serata.