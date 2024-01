UeD, Cristian ha scelto. Una scelta fuori dal comune che stupisce

Cristian ha scelto Valentina a Uomini e Donne. Le anticipazioni della registrazione avvenuta oggi, riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, parlano di una scelta davvero insolita. Infatti, Cristian non ha lasciato il programma sedendo al centro dello studio con le sue corteggiatrici e la cascata di petali. Il tronista ha deciso di chiudere il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi fuori dallo studio.

Oltre questo, Virginia non era neanche presente. Pare che la corteggiatrice abbia lasciato il programma di Canale 5 già da qualche settimana. Virginia non ha preso parte alle recenti registrazioni, che andranno in onda nei prossimi giorni. Cristian in quella circostanza ha affermato con sicurezza che non sarebbe andato a riprenderla. Non si sa che poi, in questi giorni, prima della scelta abbia cercato di riportare nel programma Virginia.

Fatto sta che Cristian è convinto che la corteggiatrice abbia scelto di andare via durante una lite, per motivi futili. Nonostante questo, ha anche ammesso che gli avrebbe fatto piacere rivederla. Nel corso della registrazione del 21 dicembre, che ancora deve andare in onda, Cristian ha anche assicurato che avrebbe agito di conseguenza.

Ed ecco che oggi è arrivata la scelta a Uomini e Donne. Cristian ha scelto Valentina, con cui al contrario il percorso è un po’ più sereno ultimamente. Di recente, il tronista ha confessato di apprezzare molto l’atteggiamento della corteggiatrice. In realtà, non c’è sempre stato il sole tra Cristian e Valentina nel dating show di Maria De Filippi.

Molte volte la corteggiatrice non ha trattenuto le lacrime in alcune situazioni, in cui sembrava essere al centro di tutto Virginia. Infatti, c’è da dire che questa scelta spiazza tanti telespettatori. Questi erano ormai da tempo convinti che Cristian avrebbe scelto Virginia e non Valentina. La prima l’ha subito colpito e tra loro ci sono sicuramente stati alti e bassi.

Valentina sembrava soffrire la presenza di un’altra corteggiatrice così al centro delle attenzioni. Eppure pare sia stata proprio lei a far breccia nel cuore del simpatico tronista. Cristian ha sempre divertito i presenti nello studio di Canale 5, mostrandosi in serie difficoltà con le due corteggiatrice, che gli hanno dato filo da torcere.

Non resta che attendere la messa in onda della registrazione di oggi, per scoprire come mai Cristian ha deciso di fare questa scelta insolita. Di sicuro ci sono molti retroscena che usciranno fuori nelle prossime puntate.