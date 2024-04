UeD anticipazioni: chi lascia lo studio e chi dà il primo bacio

Nuova registrazione di Uomini e Donne quella di oggi dell’8 aprile 2024, durante la quale non sono mancate le tensioni. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, per circa un’ora si è parlato solo del percorso di Ida Platano con Mario e Pierpaolo. Per Daniele Paudice è arrivato il primo bacio, mentre Marcello Messina ha deciso di lasciare lo studio.

Andando con ordine, Ida ha portato in esterna Mario e Pierpaolo. Con il primo l’uscita è stata molto bene e pare anche importante. Nonostante questo, la tronista ha ancora una volta qualche dubbio su Cusitore. Infatti, la Platano avrebbe ammesso che di ciò che fa Mario non le arriva nulla. Se così fosse, a distanza di tutto questo tempo dall’inizio della loro conoscenza, si può dire che ormai c’è poco da fare.

Nel frattempo, Ida a Uomini e Donne si è avvicinata sempre di più a Pierpaolo. Non nutre fiducia nei confronti di Mario, il quale ha sempre generato sospetti un po’ in tutti. Intanto, Daniele Paudice va avanti con il suo Trono, conoscendo Gaia e Marika. Con quest’ultima è arrivato il bacio.

Gaia non ha preso bene la notizia, tanto che è rimasta male in studio. Daniele, però, l’ha rassicurata facendole notare che la sta rispettando sul fatto che ha una figlia a casa che la guarda. Marika si è poi infastidita e ha deciso di lasciare lo studio. Le anticipazioni di UeD segnalano che Daniele non l’ha seguita, in quanto crede di non aver fatto nulla di male.

Per quanto riguarda il Trono Over, Marcello Messina e Diego Tavani stanno conoscendo Jessica. Mentre con il secondo la dama si è trovata molto bene, con il primo non è scattato nulla. Proprio nella puntata andata in onda oggi, Marcello è stato al centro studio con Tiziana e Aurora.

In questo blocco, i tre sono stati più volte messi con le spalle al muro per via delle loro strane decisioni e dichiarazioni. Nella registrazione di oggi, che andrà in onda con le prossime puntate, ci sono problemi per Marcello, il quale ha lasciato lo studio. Secondo le anticipazioni ciò sarebbe accaduto nel momento in cui Jasna è intervenuta durante il suo momento.

La loro relazione è giunta al capolinea in modo decisamente turbolento. Da allora, Marcello e Jasna in studio si sono spesso attaccati e lanciati delle stoccate.