UeD, Maria stufa: Over asfaltato, Jasna e Marcello si massacrano

Maria De Filippi a Uomini e Donne asfalta Mario Verona. Ciò accade quando il giovane cavaliere siede al centro studio con Monika e Sara. Mario del Trono Over racconta di aver baciato entrambe. Con le due, in serate differenti ovviamente, ha condiviso delle cene e poi ha trascorso qualche momento in una stanza d’albergo. Ed è stato lì che sono scattati questi baci. Mentre Sara era consapevole che aveva baciato anche Monika, quest’ultima scopre tutto in studio.

La dama si mostra subito infastidita, in quanto crede che Mario usi le stesse modalità di corteggiamento con entrambe. In studio, il giovane cavaliere ammette che con Sara sente di avere lo stesso stile di vita, invece verso Monika prova solo attrazione fisica. Questa confessione lascia De Filippi interdetta, tanto che interviene svelando anche qualche dettaglio:

“Quello che dici lascia un po’ a desiderare. Da quello che ho capito è che è attratto dal genere femminile in generale. C’è qualcun’altra che ti attrae? Per capire! Avviso che lui ha avuto 40 richieste dall’esterno. Dato il suo testosterone alto… voglio far presente che verrà messo alla prova”

Detto ciò, la conduttrice è curiosa di sapere se Mario “bacia in modo passionale” e le due dame confermano. Alla fine Monika torna a sedere al suo posto chiudendo la conoscenza e sembra proprio che De Filippi appoggi questa sua decisione.

UeD, Marcello e Jasna si sono lasciati: scontro in studio

Tornano in studio Marcello Messina e Jasna, i quali avevano lasciato insieme il programma di Canale 5 nei mesi scorsi. Maria De Filippi annuncia da subito che si sono lasciati. Jasna è furiosa, soprattutto perché Marcello ha ufficializzato subito la rottura tramite una diretta su Instagram, sebbene avessero deciso insieme di evitare.

“Io non volevo postare nulla! Avevi bisogno di visibilità! Cinque Storie su Instagram per comunicare la fine di questa storia. Io non ho postato niente. Mi fai parlare e poi mi interrompi, sei ridicolo! Io sono andata avanti nella mia vita, cosa ti dà fastidio?”

Marcello è anche lui arrabbiato per l’atteggiamento di Jasna, che lo accusa di voler passare come una vittima. Messina dichiara di aver scelto di parlarne sui social per non prendere in giro il pubblico e perché molti fan pare lo tartassasseero di domande sulla loro relazione.

“Non farmi passare come quello str***o, abbiamo deciso insieme di chiudere”, afferma Marcello. Dopo di che, l’ex cavaliere rivela la sua versione dei fatti.

“Ci siamo lasciati perché io ero quello pesatone e appiccicoso. Io ero sceso oggi perché avevo voglia di abbracciarti, ma lo sapevo che ti trovavo così. Cosa non ho fatto come uomo nei tuoi confronti?”

Jasna, invece, racconta di aver sostenuto in tutto Marcello, il quale non l’avrebbe aiutata molto. L’ex dama spiega che Messina sa davvero poco di lui, in quanto pare gli interessasse poco della sua vita. “Mi interrompeva nei modi più assurdi. Tu non avevi interesse e attrazione per me”, prosegue.

I due si massacrano seduti al centro studio, lanciandosi accuse a vicenda, mentre tutti ascoltano senza parole. Marcello si alza addirittura dalla sedia per negare queste accuse di Jasna, la quale continua a sostenere che da parte di lui non c’era attrazione. “Ti sei addormentato tutte e due le sere”, spiega l’ex dama.

“Diciamo che ci sono tutti i presupposti per cui non potevate stare insieme”, arriva invece a questa conclusione Maria De Filippi. A detta di Gianni Sperti, a Marcello non sarebbe mai piaciuta Jasna. “Che tu vada venti volte a Torino e non la desideri puoi restartene a casa”, tuona l’opinionista. Messina racconta che sarebbe successo esattamente il contrario.

La padrona di casa riporta la serenità in studio, chiedendo a Marcello e Jasna di sedere nei parterre di dame e cavalieri. La conduttrice chiede ai due così di calmarsi e cambia discorso.

Uomini e Donne: Ernesto chiude con Barbara, lei lascia lo studio

La puntata di venerdì 1° marzo 2024 inizia con Barbara De Santi, demoralizzata per la fine della sua conoscenza con Ernesto Russo. Quest’ultimo ha deciso di chiudere perché la dama lo starebbe pressando e, in più, l’ha accusato di tentennare con lei per stare nel programma fino a maggio. Oggi Barbara continua a non comprendere il suo atteggiamento, ritenendo che non sia davvero interessato perché troverebbe sempre scuse per non vederla.

Maria De Filippi interviene per cercare di far ragionare la De Santi, a cui fa capire che da parte di Russo non ci sono i presupposti per uscire a cena con lei. “Dovresti farmi venire la voglia di uscire, non costringermi”, questo il pensiero di Ernesto che riporta la conduttrice.

Mentre il pubblico continua a sospettare di Russo, quest’ultimo spiega che basta una virgola per fargli cambiare idea su una persona. Poi Russo fa notare che Barbara ha lasciato lo studio e Maria rivela che si trova con la redazione.

Uomini e Donne: Brando confuso, Raffaella ha le risposte

La puntata va avanti con Brando, il quale sta vivendo un periodo complicato. Il tronista è ancora diviso tra Beatriz e Raffaella. Ha deciso di fare una sorpresa alla prima, turbando ulteriormente la seconda, che è sempre più delusa. Infatti, Raffaella è sempre più convinta che Brando sceglierà Beatriz e che sta solo aspettando delle conferme da quest’ultima.

Il tronista ribadisce di avere una preferenza, ma di avere dei dubbi. Ancora una volta, sembra confermare il sospetto del pubblico e di Raffaella. Intanto, Beatriz precisa che a volte sente di essere la scelta e altre no. Inoltre, fa notare che il tronista tenderebbe a confonderle.