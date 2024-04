Uomini e Donne, Aurora e Tiziana sgamate: gesto forte di De Filippi

La puntata di Uomini e Donne dell’8 aprile 2024 inizia con Aurora Tropea e Tiziana al centro studio. Le due dame si siedono di fronte a Marcello Messina e Federico. Esce fuori che Tiziana ha deciso di dare il suo numero a Federico. A questo punto, sorge spontanea la domanda di Maria De Filippi, la quale inizia a indagare. In particolare, la padrona di casa fa notare che le due dame sono amiche.

“Scusa ma voi due non siete amiche? Diciamo vicine di seduta, ecco”, così interviene la conduttrice. Aurora afferma di non sentirsi disturbata dal fatto che Tiziana abbia chiesto proprio al cavaliere che sta conoscendo. “Aurora non disturba perché a te non piace”, tuona subito Gianni Sperti. A tutti sembra un po’ strano il comportamento della Tropea. L’opinionista ritiene che il tutto sia stato concordato.

Ida Pavanelli del Trono Over interviene e spiega che Aurora e Tiziana sono amiche, da ciò che lei ha notato. Le due dame di Uomini e Donne appaiono in difficoltà. Inizialmente Tiziana sembra non riuscire a dare una risposta, mentre Aurora dà delle spiegazioni vaghe. Sembra strano che la Tropea, che da giorni sta conoscendo Federico, non sia disturbata dal fatto che proprio Tiziana abbia chiesto il suo numero.

Questo a detta di Gianni confermerebbe il mancato interesse da parte di Aurora. Intanto, Tiziana dichiara che ha trascorso una bella serata con Federico. Non riesce, però, a dare una risposta quando le viene chiesto se le piace. “Per avere una valutazione definitiva non mi posso soffermare su una serata”, afferma Tiziana.

Eppure è stata proprio lei a chiedere il numero a Federico. Aurora inizia a lamentarsi di Federico, dicendosi delusa perché è venuta a sapere che stava uscendo con Tiziana. Ma poco prima ha detto di non sentirsi disturbata da quest’altra conoscenza del cavaliere. La Tropea appare oggi abbastanza confusa e in difficoltà, questo va detto.

UeD: Aurora, Tiziana, Marcello e Federico poco credibili, De Filippi agisce

Persino alcuni dei fan di Aurora questa volta non se la sentono di sostenerla. Federico è perplesso di fronte a questa reazione della Tropea. Molti telespettatori si scambiano contro entrambe le dame, ritenendo che si siano davvero messe d’accordo e che ad Aurora non sia mai piaciuto Federico.

Per cercare di sistemare le cose, la Tropea dice di non essersi spiegata bene, continuando a guardare in basso. “Subito doveva avere questa reazione, invece inizialmente ha detto che era felice per Tiziana”, fa notare Tina Cipollari. Questa volta, la maggior parte dei telespettatori è d’accordo con i due opinionisti.

Anche Tiziana cerca di tirarsi indietro oggi, affermando di non essere più sicura in quanto non sapeva che Federico fosse così interessato ad Aurora. Eppure, va detto, la scorsa settimana il cavaliere aveva espresso chiaramente il suo interesse verso la Tropea. Perché entrambe chiudono la conoscenza nel momento in cui vengono messe con le spalle al muro?

A un certo punto, Aurora dice di voler prendere le difese di Tiziana e tutto lo studio si ribella, con Gianni che si butta a terra, stufo. Poi la Tropea non è più delusa e dice di voler continuare la conoscenza. Persino Maria De Filippi se la ride, facendo intendere di non credere alle due dame e a ciò che stanno combinando.

A complicare la situazione ci pensa Marcello Messina, il quale già da ora sa dire che uscirebbe con Tiziana solo una volta. “Sono uscite programmate queste”, tuona Gianni. “Tina dice: chiudere una conoscenza per un termine è esagerato”, interviene ancora Maria, che sembra avere già chiara la situazione.

“Ernesto perché ridi? La situazione ti sembra finta?”, chiede De Filippi. Russo conferma, ridendo. La conduttrice va avanti facendo presente che anche Gianluca ritiene questo. A questo punto, Maria chiede anche alle dame di dare un’opinione su questo e la maggior parte conferma, cosa che solitamente non fa.

Questo gesto della conduttrice fa chiaramente intendere che non credere minimamente a tutto questo. Aurora sbaglia ancora e, come accaduto settimane fa, fa capire di essersi preparata tutto portando in studio anticipatamente due paperelle per Gemma Galgani e Cristina Tenuta. Questo fa pensare che fosse già preparata a una possibile polemica, altrimenti come faceva a sapere che avrebbe dato queste paperelle alle due dame?

De Filippi continua a punzecchiare questi Over. Dopo aver rifiutato due donne arrivate in studio per conoscerlo, Marcello viene di nuovo messo in difficoltà, giustamente. La conduttrice fa presente che Messina ha palesato il suo interesse per la corteggiatrice di Daniele Paudice:

“Mi dicono che di impatto ti è piaciuta Valery, per questo mi chiedo perché uscire di nuovo con Tiziana… Mi stupisce un’uscita in più con Tiziana, quando la redazione mi parla di Valery. Forse capisco male”

Marcello conferma, ma anche lui continua a girarci intorno.

Uomini e Donne: Cristiano in difficoltà, il consiglio di Maria

La puntata va avanti con Cristiano, il quale risulta anche lui poco credibile. Fino alla scorsa settimana, il cavaliere elogiava e si diceva molto preso di Jasna. L’arrivo di Giulia, che lui definisce “un uragano”, in pochissimi giorni ha cambiato tutto. Jasna appare davvero delusa. In effetti, fino a qualche giorno fa Cristiano appariva davvero interessato alla dama.

“Sei in difficoltà Cristiano, si vede. Magari prima di spendere parole importanti, pensaci”, gli consiglia Maria De Filippi. Persino Giulia è perplessa, in quanto nei giorni precedenti lui si è visto con Jasna e, invece, con lei non si sono neppure sentiti. Tutto sarebbe cambiato nelle ore precedenti a questa registrazione, dopo il bacio con Giulia.

De Filippi manda poi in onda una clip che mostra una conversazione tra Cristiano e Giulia, dopo essersi conosciuti la prima volta in studio. Quella sera il cavaliere ha bidonato Loredana per uscire con la nuova arrivata. Quando oggi Maria gli chiede se può far entrare una persona arrivata per conoscerlo, lui non si tira indietro.

“Dovevi dire di no! Vabbè dai ci sta, finché è una conoscenza. Cerchiamo di ridimensionare le cose. In questo caso, l’unica ferita potrebbe essere Jasna”

Maria ci scherza un po’ sì definendo Cristiano un “farfallone”.