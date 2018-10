Lory Del Santo, al Gf Vip la sorpresa di una mamma che non molla

Gf Vip, Lory Del Santo sorprende e conquista

Grandi emozioni questa sera al Gf Vip, e non solo per il siparietto che ha avuto come protagonisti i ragazzi della casa (lo avete visto, no?). Si è parlato molto di Francesco Monte dopo la discussione tra Maurizio Battista e Valerio Merola, ed è finita anche lei al centro dell’attenzione: Lory Del Santo. Molti ci aspettavamo grandi cose da lei questa settimana, grandi emozioni e grandi sfoghi. Non ha soddisfatto le nostre aspettative, ed è stato un bene, perché si è comportata ancora meglio. Nella puntata di questa sera infatti la concorrente del Gf Vip non si è mostrata affranta, ha risposto a tutti con il sorriso e anche in settimana, pur parlando del figlio, ha cercato di reagire. Lory Del Santo può essere considerata insomma un esempio per molti. Una che non molla.

Lory Del Santo: “Voglio condividere le bellezze della vita”

La concorrente ha dichiarato apertamente che ha tenuto tutto il dolore per sé proprio per non rovinare l’umore agli altri: “Ho messo da parte certe cose – queste, le sue parole – che conservo solo per me, ho messo il resto con loro perché voglio condividere la bellezza della vita”. Lory Del Santo non si è lasciata il passato alle spalle, perché come si potrebbe lasciare un figlio nel passato senza portarlo con sé nel presente, ma ha reagito; ha dimostrato a tutti di avere quella forza che da lei ci aspettavamo.

Al Gf Vip 2018 una puntata ricca di sorprese

La serata è stata ben condotta, i momenti giocosi si sono alternati a quelli più seri e riflessivi, a dimostrazione del fatto che questo programma può trasmettere anche qualcosa di bello. Oggi ci si aspettava l’uscita di scena di Maurizio Battista e si parlava anche di una bestemmia (su cui nessuno ha proferito parola in studio): gli ascolti insomma si prevedono buoni. Staremo a vedere cosa succederà però, perché nelle prime due puntate il programma ha faticato a decollare!