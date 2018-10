Maurizio Battista rimane al Gf Vip dopo la sorpresa della moglie Alessandra

Maurizio Battista non lascia il Grande Fratello Vip 2018? La decisione stasera 8 ottobre

Alla fine Maurizio Battista ha deciso di non lasciare il Gf Vip 2018. La scelta del comico sul suo futuro nel reality show è arrivata nella puntata di stasera 8 ottobre. Aveva detto nei giorni scorsi, effettivamente, che avrebbe comunicato stasera la sua decisione e così ha fatto. Già a inizio puntata sembrava aver cambiato idea, a dire il vero, ma di sicuro la sorpresa di sua moglie Alessandra e l’eliminazione di Valerio Merola lo hanno convinto maggiormente. Ilary Blasi ha chiesto al comico di pensarci e di comunicare la sua decisione a fine puntata, ma a noi è sembrava già deciso a rimanere al Grande Fratello Vip: “Provo a resistere finché posso, poi mi prenderò le mie responsabilità verso di voi, verso il pubblico”, ha detto quando Ilary lo ha interrogato la prima volta sulle sue intenzioni.

La sorpresa di Alessandra a Maurizio Battista al Gf Vip

Notando il malessere di Battista che lo ha spinto a voler lasciare il gioco, la produzione ha pensato bene di fargli una sorpresa. Non solo la bellissima ed emozionante lettera scritta e letta dalla compagna Alessandra, ma anche un freeze durante il quale lei è entrata in salotto e ha abbracciato il suo amato Maurizio. “Dove te ne vuoi andà amore? Ho sentito farti fare discorsi che non mi piacciono”, gli ha detto Alessandra nell’intento di dargli forza ed energia per proseguire il percorso nel Gf Vip 2018. La giovane donna ha anche consigliato al marito di non dire più che bisogna dare spazio ai giovani. Un pensiero apprezzato anche da Alfonso Signorini.

Maurizio Battista rimane al Gf Vip: l’eliminazione di Valerio Merola lo ha convinto?

Stasera è stato eliminato Valerio Merola e forse anche questo ha portato il comico a cambiare idea. Tra Maurizio e Valerio c’è stato uno scontro a inizio settimana scorsa che aveva dato il via al malessere del comico. Tutto passato o la crisi si ripresenterà? Probabilmente Maurizio Battista finirà in nomination e alla fine potrebbe tornare a casa per volere del pubblico.