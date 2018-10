Maurizio Battista lascia il Gf Vip lunedì sera, ecco cosa sta succedendo

Maurizio Battista lascerà il Grande Fratello Vip lunedì sera?

Maurizio Battista vuole lasciare il Gf Vip e potrebbe farlo lunedì sera stesso. Sono giorni che il comico mostra un certo malessere e un’enorme nostalgia di casa e degli affetti. I concorrenti che gli sono più vicino hanno provato a capire cosa sta succedendo, hanno provato anche a convincerlo a ripensarci. Questi momenti di malessere, d’altronde, capitano a tutti e soprattutto nei primi giorni rinchiusi nella Casa. Lui pensa di non potercela fare e lo ha confermato anche a Enrico Silvestrin poco fa. Intanto gli altri concorrenti stanno pensando di nominarlo lunedì sera, qualora lui non dovesse lasciare il Grande Fratello Vip di sua spontanea volontà.

Gf Vip 2018, Maurizio Battista vuole abbandonare il gioco

Silvestrin, che ha anche ripreso la Marchesa per un episodio nella notte, ha parlato con il comico anche per spronarlo a proseguire l’avventura nel reality show. Maurizio Battista ha lasciato intendere di voler andare via: “Devo rimanere un’altra settimana con questo malessere o torno ad abbracciare la mia compagna e mia figlia? Il malessere nasce da una mancanza che pensavo grande e non sapevo gigantesca. Fare questa scelta mi pesa e mi pare pure brutto, io ci ho lasciato dei soldi anche. Però è successo anche ad altri. Non tutti reagiscono allo stesso modo. Magari quando esco mi dispero?”. Il vj ha invitato il compagno d’avventura a riflettere su questa decisione, anche suggerendogli di provare a rimanere qualche altra settimana perché finora il tempo è stato poco. Il comico sembra irremovibile: “L’importante è che quelle poche settimane siano state fatte con dignità e onestà”.

Battista lascia il Gf Vip o finirà in nomination?

Probabilmente a questo malessere del concorrente ha contribuito la lite con Valerio Merola così come il fatto di non essere più un punto di riferimento per il suo gruppo: da quando sono tutti insieme nella Casa, infatti, si sente isolato e poco considerato. Secondo Eleonora Giorgi, Maurizio Battista vorrebbe lasciare il Gf Vip anche perché ha perso autorità e lui invece vorrebbe comandare. Qualora il concorrente dovesse ripensarci sull’abbandonare il gioco, è molto probabile che gli altri inquilini lo mettano in nomination vedendolo così sofferente.