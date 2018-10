Gf Vip 2018, caos nella notte: è scontro tra la Marchesa e i concorrenti

Caos nella notte al Gf Vip 2018: scontro tra la Marchesa e i concorrenti

Stanotte c’è stato un po’ di caos al Gf Vip 2018: la Marchesa e i concorrenti ci hanno permesso di ricostruire i fatti durante lo scontro che hanno avuto a pranzo. Anzi, dovremmo parlare di un confronto più che di scontro. Per il momento, infatti, i concorrenti riescono ancora a discutere dei problemi della casa senza litigare, ma con educazione e calma si sono detti ciò che pensavano. Stanotte i più giovani hanno fatto mattina, ma alla Marchesa ha dato fastidio che qualcuno entrando in camera ha lasciato la porta aperta, svegliandola con la luce: “Questi sono casi limite, è chiaro. Ognuno fa quello che vuole, ovviamente quando si va in camera da letto. Voi volete andare a letto alle 7, mi dispiace per voi”, questo ha detto appena sveglia sfogandosi con Benedetta Mazza. Poi ha proseguito: “Sono come i ragazzini alle giostre. Allora io ho detto quello che volete va bene, però non potete aprire la porta e ti acceca. Poi arriva l’altra e ride. Io voglio dormire. Fuori fate quello che vi pare, quando venite entrate e dormite. Ma a pranzo lo dirò. Apri la porta ma poi la richiudi. C’è stato un via vai continuo”.

Primi malumori al Gf Vip 2018: la Marchesa ripresa da Silvestrin

E in effetti a pranzo ha tirato fuori l’argomento, parlando in romano su richiesta del gruppo: “Dato che in codesto sito semo in tanti dovemo rispettà delle regole. Se la sera voi volete fare baldoria, noi semo ben felici de favvelo fare anzi ci piace da morire questa cosa. Però vorremmo anche poter riposare”. La sua soluzione è semplice: “Il compromesso è semplice. Fate i cavoli vostri, però quando tornate a letto nun dovete da rompe. Potete fare tardi e noi siamo felici, anzi parteciperemo alle vostre chiacchiere. Ma non abbiamo più l’età”. Peccato che anche la Marchesa abbia delle colpe su come è andata la nottata: “Avete fatto la voce alta, avete svegliato tutto il resto della casa. Io non riuscivo a dormire per il caldo e per i pensieri, è difficile e ti esaspera. Però se altri nel mentre sono riusciti ad addormentarsi, se qualcuno ha un problema non va esternato a voce alta. Walter per esempio si è svegliato”, ha detto Enrico Silvestrin riferendosi alla Marchesa e a Ivan Cattaneo che subito hanno ribadito le loro scuse per quanto successo.

Gf Vip, la Marchesa delusa dal suo gruppo

Eleonora Giorgi ha fatto notare alla Marchesa che stanotte era un po’ alterata e in effetti la giornata non è iniziata al meglio per lei. Stamattina infatti ha confidato sempre a Benedetta di essere delusa dal suo vecchio gruppo: “Grande delusione. Noi eravamo un bel gruppo. Tutto quello che avevamo creato, quando si mangia tutti si parlava. Qua invece mangi e gli altri già sparecchiano. Non c’è dialogo, non si parla mai di niente. L’irriconoscenza di persone che abbiamo non solo aiutato, ma capito e sponsorizzato. Arrivati qua cambia il quadro e cambia tutto. Un’ingratitudine senza fine. Ma ci sta. Per quanto mi riguarda cambieranno degli atteggiamenti”. Dopo la lite con Valerio Merola e questo confronto di oggi, tra chi sarà il prossimo scontro al Grande Fratello Vip?