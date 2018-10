Lite al Grande Fratello VIP 3: tutti contro Valerio Merola nella Caverna

Uno contro tutti al GF VIP: Valerio Merola attaccato per la spesa

E com’era facilmente prevedibile, c’è stata un’altra lite al Grande Fratello VIP 3. Valerio Merola ha espresso il suo pensiero sulla spesa e ha innescato delle reazioni piuttosto esagerate. Con soli dieci euro a testa per fare la spesa (il budget della Casa è il doppio rispetto a quello della Caverna), ha proposto di comprare quello che ognuno di loro singolarmente desidera. Una scelta che può essere condivisa oppure no. Ma i suoi compagni d’avventura non l’hanno presa per niente bene. Sono un gruppo, a detta loro, e quindi devono ragionare da gruppo anche per la spesa. Dividere equamente la spesa non va a intaccare il loro equilibrio. Un pensiero che Valerio non condivide affatto.

Un nuovo scontro fra Valerio Merola e Maurizio Battista

La furibonda litigata che ha avuto ieri con Maurizio Di Battista non è finita. Hanno di nuovo battibeccato, dimostrando ai telespettatori che la loro amicizia non ha mai avuto stabili fondamenta. In confessionale, Maurizio ha spiegato che Valerio sta antipatico a tutti e quando gli è stato detto che lo ha pugnalato, ha risposto così: “Ma pugnalato cosa? Nomino chi ha fatto meno cose durante la settimana”. Questo significa che Maurizio non ci penserebbe due volte a mandare al televoto un amico che non collabora molto (e infatti Valerio Merola è a rischio eliminazione).

Valerio Merola si difende: “Vi siete impossessati della spesa”

Elia Fongaro è stato il primo ad aver spiegato al conduttore televisivo che la sua idea di spesa non era corretta: “Bisogna cooperare e dividere la spesa. Bisogna pensare ai beni di prima necessità che servono a tutti noi”. Si è unito a Elia anche Enrico Silvestrin, che ha rinfacciato a Valerio di aver mangiato un limone in più la scorsa settimana. A queste accuse Merola ha replicato così: “Ho fatto una proposta per evitare ostilità. Ma con questo vostro sistema, come fate a dirmi cosa deve mangiare uno? Vi siete impossessati della spesa”. Nessuno ha cercato di mediare al GF VIP 2018. Questo significa che i cavernicoli hanno trovato il loro personaggio disturbante. Un personaggio che potrebbe passare altre settimane con loro!