Francesco Monte di fronte a Cecilia: il gesto del GF Vip fa infuriare il pubblico

Francesco Monte al Grande Fratello Vip: un gesto di Ilary Blasi scatena i fan del gieffino

Francesco Monte al Grande Fratello Vip si è lasciato andare a un lungo sfogo. Le lacrime dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno commosso un po’ tutti i suoi fan. Ma un gesto del programma non è proprio stato apprezzato dal pubblico che segue il gieffino. Scendendo nel dettaglio, questa settimana, Francesco si è ritrovato a provare dei dolori del passato. Sono diverse le foto di Cecilia Rodriguez che compaiono sulle pareti della Casa più spiata d’Italia. Monte, dunque, è costretto a vivere un ricordo doloroso e tra le lacrime ne ha parlato con Walter Nudo. Nel corso della diretta del lunedì sera, Ilary Blasi ha chiesto a Francesco di raggiungere la Mistery Room. Proprio qui Monte si è ritrovato di fronte a una foto gigantesca di Cecilia. E già questo gesto non per nulla piaciuto al pubblico che segue Francesco. Infatti, secondo i fan il programma avrebbe potuto evitare di metterlo di fronte alla Rodriguez. Ma è un altro il gesto che ha fatto infuriare il pubblico.

Francesco Monte innamorato ancora di Cecilia Rodriguez? Lei declina l’invito del Grande Fratello Vip

Francesco ancora soffre per la fine della storia d’amore con Cecilia, ma non perché ancora prova amore nei suoi confronti, bensì per la ferita ancora aperta che si sta portando dietro. Ad Alfonso Signorini è venuto, però, spontaneo chiedere al gieffino se è ancora innamorato della Rodriguez. Francesco ha ammesso di non provare più quel tipo di sentimento nei confronti di Cecilia. Ed ecco che ad un certo punto, Ilary ha chiesto a Monte cosa farebbe se Cecilia fosse dietro la porta rossa, pronta a entrare per parlare con lui. L’ex tronista è apparso abbastanza sicuro e ha fatto capire che non gli farebbe chissà quale effetto ormai. Subito dopo, Ilary ha rivelato: “Cecilia non c’è”. Il pubblico sui social ha così iniziato a prendersela con la conduttrice. La Rodriguez è stata invitata dallo stesso reality, ma ha deciso di non accettare e, dunque, di non incontrare Francesco.

Francesco Monte, i fan furiosi sui social: “Giocate con i suoi sentimenti”

Il pubblico ha ritenuto inutile e poco carino il gesto di Ilary di far solo credere per un attimo a Francesco che Cecilia fosse nella Casa proprio per lui. “Ma giocare con i sentimenti di Monte che senso ha? Illuderlo che lei possa essere lì, mah”. Questo è solo uno dei tanti commenti dei fan che non hanno apprezzato il gesto del programma nei confronti di Francesco.